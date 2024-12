Youth League : ça passe pour le LOSC, le PSG éliminé

Prémonitoire pour les pros ?

Encore invaincus à l’aube de leur sixième et dernier match de poule, les U19 du LOSC ont assuré leur qualification pour le prochain tour à la faveur de leur match nul face aux Autrichiens du Sturm Graz, ce mercredi après-midi au Domaine de Luchin (1-1). Les Lillois, qui n’avaient besoin que d’un point pour valider leur billet pour les seizièmes de finale, ont à nouveau sécurisé le match nul (le cinquième en six matchs) et verront donc le tour suivant.

𝙇𝙖 𝙟𝙤𝙞𝙚 𝙙𝙚 𝙣𝙤𝙨 𝙟𝙚𝙪𝙣𝙚𝙨 𝘿𝙤𝙜𝙪𝙚𝙨 𝙖𝙥𝙧𝗲̀𝙨 𝙡𝙖 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 ! 🔥🎉 Félicitations les gars ! 👏#LOSCSTU pic.twitter.com/eE2AT6ylnI — LOSC (@losclive) December 11, 2024

La joie des Dogues contrastera néanmoins avec le malheur des jeunes Titis parisiens : battus mardi soir en Autriche face à Salzbourg (3-2), le PSG occupait jusqu’à aujourd’hui la dernière place qualificative, mais son destin ne tenait qu’à un fil, et dépendait des résultats de ses adversaires tels que Lille ou l’AC Milan, qui jouent ce soir.

Avec ce point glané, le LOSC passe donc devant le PSG, éteignant tout espoir de qualification et éliminant officiellement le club de la capitale de la compétition. Monaco, qui affronte en ce moment même Arsenal, est d’ores et déjà qualifié pour le prochain tour, tandis que Brest, défait face au PSV Eindhoven ce mardi soir (1-3), est éliminé.

Et maintenant, place aux grands !

