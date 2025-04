Un supporter du Paris FC interdit de stade après avoir insulté Bruno Retailleau

Carton rouge.

Selon Le Parisien, un membre du Old Clan, un des deux groupes ultras du Paris FC, a été condamné à six mois d’interdiction de stade après avoir insulté Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, au mégaphone lors du match important pour la montée contre Clermont (2-0) vendredi.

Il a passé une nuit en garde à vue

L’incident n’a duré que quelques secondes en première période et n’a pas été entendu par l’arbitre ni les délégués, mais un policier des renseignements territoriaux, posté dans la tribune, a alerté le préfet de police Laurent Nuñez. Résultat : une convocation immédiate pour le supporter, qui a passé la nuit en garde à vue avant d’être jugé ce mardi matin.

Le Old Clan a réagi rapidement. Après le match, l’assemblée générale du groupe s’est réunie pour « recadrer » et « blâmer » l’individu incriminé. Les dirigeants du Paris FC ont aussi reçu des excuses officielles du groupe. « Ce sont les petits groupes qui prennent pour les gros, on est déçu de perdre un membre actif juste avant notre 15e anniversaire », a déploré Clément, porte-parole du Old Clan.

Le plus dur (ou pas), c’est qu’il ne verra plus le Paris FC jouer à Charléty de sa vie.

Ligue 2 : Qui a le plus de chance de monter directement en Ligue 1 ?