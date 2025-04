Revivez FC Barcelone - Borussia Dortmund (4-0)

C'est terminé !! Le FC Barcelone détruit Dortmund (4-0) et a un pied et quatre orteils en demi-finale de Ligue des champions. Les Catalans sont très bien parti pour retrouver l'Inter Milan ou le Bayern Munich au prochain tour. Le Borussia peut regretter ses nombreuses occasions manquées. Il faudra plus qu'un miracle pour Guirassy et ses potes lors du retour...