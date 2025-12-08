S’abonner au mag
La Belgique et Anderlecht en deuil

Triste jour pour le football belge.

Glen De Boeck, ancien Diable rouge et défenseur emblématique d’Anderlecht, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à l’âge de 54 ans. Victime d’une grave hémorragie cérébrale à son domicile vendredi, il était tombé dans un coma profond avant de s’éteindre à l’hôpital universitaire d’Anvers, a annoncé sa famille.

D’abord formé à Boom, Glen De Boeck a commencé sa carrière professionnelle à Malines (1992-1995) avant de rejoindre Anderlecht, le club de sa vie, où il a disputé plus de 280 matchs entre 1995 et 2005. Défenseur central et capitaine, il y est sacré champion trois fois.

34 sélections et deux Coupes du monde

Appelé 34 fois avec les Diables rouges, il a marqué son unique but sous le maillot belge face à la France, lors d’un amical remporté 2-1 au Stade de France en mai 2002. Il était également dans le groupe belge pour les Coupes du monde 1998 en France et 2002 en Corée du Sud et au Japon.

Peu après sa retraite de joueur, en février 2005, l’international a entamé une rapide reconversion en tant qu’entraîneur où il enchaînera les clubs. D’abord comme assistant de Frank Vercauteren à Anderlecht, puis à la tête de plusieurs clubs belges et néerlandais : Cercle Bruges, Beerschot, VVV Venlo, Waasland-Beveren, Mouscron, Lokeren et Courtrai, sa dernière expérience lors de la saison 2023-2024, où il est remercié deux mois seulement après son retour.

Sa disparition a suscité une vague d’hommages et de réactions en Belgique. Son ancien coéquipier Lorenzo Staelens a salué « un vrai leader », « quelqu’un sur qui on peut toujours compter, la personne parfaite à avoir dans son équipe ».

Romelu Lukaku raconte comment Anderlecht lui « a sauvé la vie »

