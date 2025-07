Stromae redonne vie à Anderlecht Champion, l’hymne créé par le Grand Jojo

Formidable.

Quarante ans après la sortie d’Anderlecht Champion, devenu hymne culte du Sporting, le RSCA rend un vibrant hommage au Grand Jojo. Commandée à l’époque pour fêter le 18e titre de champion de Belgique, la chanson est rapidement devenue un classique repris en tribunes.

Aujourd’hui, une autre superstar de la chanson belge est venue offrir une nouvelle vie à Anderlecht Champion, en la personne de Stromae. Avec l’aide de son label Mosaert, le chanteur bruxellois a revisité le morceau du Grand Jojo, dans une version modernisée publiée sur les réseaux du club. Une manière de lier les générations et de célébrer à la fois l’identité du club, son histoire musicale et la culture bruxelloise.

« Une célébration de la culture mauve et blanc »

L’artiste belge, éloigné de la scène musicale depuis plusieurs mois, ne s’est pas arrêté là. Il a également conçu les nouveaux maillots du club le plus titré de l’histoire du championnat belge (34 titres), en s’inspirant du design et de l’esprit des années 1980, décennie où le morceau du Grand Jojo a vu le jour.

Avec cette nouvelle chanson remise au goût du jour, le Sporting fait appel à la nostalgie d’une époque qui n’existe (presque) plus. « Une célébration de la culture mauve et blanc. Un hommage à une icône et à son impact sur le Royal Sporting Club Anderlecht, » s’est réjoui le club bruxellois.

1985 - 2025. Une célébration de la culture Mauve et Blanc. Een eerbetoon aan een icoon en zijn impact op Royal Sporting Club Anderlecht. 💜https://t.co/6FCQQx1Mfs pic.twitter.com/TkbVVlvh5J — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 4, 2025

Si ça peut mettre fin à huit ans de disette…

Romelu Lukaku raconte comment Anderlecht lui « a sauvé la vie »