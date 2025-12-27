S’abonner au mag
Achraf Hakimi titulaire contre la Zambie ?

Il y a une qualification à aller chercher.

Revenant d’une blessure à la cheville subie le 4 novembre lors d’un PSG-Bayern, Achraf Hakimi est de nouveau resté sur le banc, vendredi lors du deuxième match de poule du Maroc, face au Mali (1-1). Mais son retour est imminent, si l’on en croit le sélectionneur Walid Regragui : « L’objectif, c’est de ne pas se précipiter parce qu’il a eu une grave blessure et on veut le faire entrer progressivement, a posé l’entraîneur après la rencontre, dans des propos rapportés par L’Équipe. Sur le troisième match, on a des chances de voir Achraf soit débuter, soit entrer. Mais il sera prêt pour les matchs à élimination directe, ça c’est sûr. […] Aujourd’hui, il était prédisposé pour entrer au moins dix minutes. Mais vu la configuration du match, l’intensité et le résultat, on a préféré ne pas prendre de risques parce qu’on avait peur aussi sur un coup de le mettre en danger. »

Kylian Mbappé sera-t-il encore présent lundi ?

Azzedine Ounahi : «  C’est un match qui va nous servir »

JB

