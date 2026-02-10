Mikel Arteta est le roi du coaching gagnant

Solskjær’s legacy. Selon une analyse de The Athletic, Arsenal est l’équipe de Premier League la plus efficace sur changements. En sortie de banc, les joueurs rouge et blanc ont marqué 9 buts et donné 7 passes décisives.

Les Gunners sont bien loin devant leur principal concurrent de cette saison, Manchester City, dont les entrants n’ont contribué qu’à deux buts dans le championnat anglais.

Des réserves dans l’armurerie

Le 13 septembre dernier, contre Nottingham Forest, Leandro Trossard a donné une passe décisive à Martin Zubimendi six secondes seulement après son entrée. Mais le plus impressionnant dans ce registre reste Gabriel Martinelli.

Dans ce rôle de super sub, le Brésilien a marqué une fois et donné deux passes décisives cette saison. Le top 3 d’Arsenal est complété par Trossard et Bukayo Saka, chacun ayant marqué un but et donné un assist. Arsenal est parfois critiqué pour son style de jeu, mais voilà une nouvelle arme que les hommes de Mikel Arteta pourront exploiter.

Le barillet est plein.

