Rosenior se méfie autant qu'il accepte les moqueries à son sujet

Moqué en ligne, solide sur le terrain. En conférence de presse avant le match de ce mardi contre Leeds United, Liam Rosenior est revenu sur les moqueries dont il a été victimes ces dernières semaines sur Internet. Pour son discours entrepreneurial, le technicien de Chelsea s’est notamment vu affublé du surnom « LinkedIn Liam » ou comparé à David Brent, patron d’une boîte de vente de papier joué par Ricky Gervais dans la version originale de la série The Office.

<iframe loading="lazy" title="Who's more 'David Brent': Rosenior or Arteta?" width="422" height="750" src="https://www.youtube.com/embed/KBBVAvaX4gM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La semaine dernière, il a également été la cible de railleries après un contrôle de balle manqué lors du match contre Arsenal. Rosenior a expliqué en avoir pris connaissance par l’intermédiaire de ses « enfants adolescents ». Et c’est bien ce qui le chagrine : « Ils sont sur les réseaux sociaux. Cela les affecte. Cela affecte mes parents, cela affecte ma famille. »

Visiblement, c’est le jeu

L’ancien strasbourgeois a toutefois tenu à relativiser : « Je savais en acceptant ce poste que cela allait arriver. C’est normal. Quand on s’y prépare, cela finit par faire sourire. Je suis quelqu’un de confiant. » Sur le plan sportif, il a également de quoi afficher cette assurance : lors de ses 9 premiers matchs à la tête de Chelsea, le club londonien a remporté 7 victoires et n’a été battu que par une seule équipe, Arsenal.

Pour quelqu’un qui ne s’intéresse pas à ce qui se dit sur lui, il en parle tout de même beaucoup

Cole Palmer sort le grand jeu

