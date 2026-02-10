Porto a multiplié les filouteries pour perturber le Sporting

Le karma. Alors que l’on jouait le temps additionnel lors de la rencontre entre Porto et le Sporting Portugal, et que les Dragões menaient sur la plus petite des marges grâce à un but de la recrue Seko Fofana, des ramasseurs de balles de l’Estádio do Dragão ont eu la brillante idée de cacher les ballons pour faire perdre du temps.

Cette petite fourberie n’a pas fonctionné pour autant puisque les adversaires ont égalisé dans les ultimes minutes de la rencontre grâce à Luis Suárez, qui, malgré un penalty raté, a vu le ballon revenir dans les pieds pour libérer les siens dans ce match crucial pour la course au titre (1-1, 90e+10).

Encore une histoire de serviettes

Mais ce n’est pas le seul comportement antisportif que les Leões ont subi ce lundi soir. En effet, plus tôt dans la rencontre, la serviette du gardien du Sporting, Rui Silva, avait été subtilisée. Selon les informations du média Record, le vestiaire des visiteurs a été recouvert de Unes de journaux relatant les victoires du FC Porto, et chauffé au maximum pour perturber les joueurs du Sporting. Après cette rencontre, les Dragões comptent cinq points d’avance sur leur dauphin.

Il faudra redoubler d’ingéniosité sur le terrain pour tuer le suspense.

