Le Sporting envoie Porto au tapis

Sporting CP 2-0 Porto

Buts : Gyökeres (72e S.P.) & G. Catamo (90e+3)

Le champion garde la main.

Invaincu depuis huit mois et demi en championnat, le Sporting commence la saison comme il a fini la précédente : très fort. Les Leões ont eu la peau du FC Porto samedi dans le choc du week-end au Portugal (2-0). Les Dragons avaient frappé fort le 3 août en remontant un 0-3 pour remporter la Supercoupe face aux Lisboètes (4-3). Cette fois, les hommes de Rúben Amorim ont bien géré leur match.

L’inévitable Viktor Gyökeres a ouvert le score sur penalty (72e) et Geny Catamo a porté le coup de grâce dans le temps additionnel (90e+2). Dans le sillage de l’attaquant suédois, qui compte sept buts en championnat après quatre journées, le Sporting envoie un sacré message à la concurrence avec déjà trois points de plus que Porto et cinq que Benfica.

Catch me if you can !