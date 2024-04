Le Sporting et Gyökeres gâchent la fête de Porto et de Villas-Boas

FC Porto 2-2 Sporting CP

Buts : Evanilson (7e), Pepê (40e) pour les Dragões // Gyökeres (87e, 88e) pour les Leões

Expulsion : Edwards (90e)

Un début de mandat mitigé.

Élu président du FC Porto samedi, André Villas-Boas comptait profiter d’une victoire de son club de cœur face au Sporting Club, large leader du championnat, pour parfaitement lancer cette nouvelle ère. Présent en tribunes où il a tenu à saluer tous les supporters (ou presque), l’ancien entraîneur a dû se satisfaire d’un match nul (2-2) arraché en toute fin de rencontre par les Lisboètes. Porto s’était pourtant rapidement mis à l’abri par l’intermédiaire d’Evanilson (1-0, 7e) et de Pepê (2-0, 40e).

Mais le Sporting Club semble intouchable cette saison et même après 87 minutes à se casser les dents sur la défense adverse, il ne faut jamais enterrer les hommes de Rúben Amorim. Surtout lorsque ceux-ci sont emmenés par Viktor Gyökeres. Le meilleur buteur n’a eu besoin que de quelques secondes pour inscrire un doublé (2-1, 87e, puis 2-2, 88e) et remettre les compteurs à zéro. En matière d’efficacité, notons également la performance de Marcus Ewards qui compte à son actif une entrée en jeu à la 86e, une passe décisive deux minutes plus tard pour l’égalisation et un carton rouge à la 90e après un léger accès de colère.

Rapide certes, mais le Sporting CP devra encore attendre pour être sacré champion.