La Nouvelle-Zélande se défait de la Guinée

Guinée 1-2 Nouvelle-Zélande

Buts : Diawara (72e) pour la Guinée // Garbett (25e), Waine (76e) pour la Nouvelle-Zélande

Dans une triste Allianz Riviera de Nice qui sonnait bien vide, la Nouvelle-Zélande est venue à bout de la Guinée dans un match long et décousu, malgré un penalty manqué lorsque le score était vierge, un but refusé pour hors-jeu à la Guinée et une égalisation du Syli en cours de match, finalement sans conséquence pour les Océaniens, dans ce match entre deux équipes placées dans la même poule que les Bleuets.

Après deux occasions presque coup sur coup avant le quart d’heure de jeu (13e), les Kiwis ont obtenu un penalty, après de longues minutes et une vérification à la VAR, pour une faute du gardien guinéen Soumaïla Sylla sur Sam Sutton. Matthew Garbett s’en charge mais voit sa frappe, non cadrée, frôler le poteau droit guinéen (22e). Le capitaine des All Whites s’est finalement rattrapé trois minutes plus tard suite à une mauvaise relance de Sylla directement dans ses crampons aux trente mètres. Après une percée sur quelques mètres, il entre dans la surface et trompe Sylla en frappant entre ses jambes (0-1, 25e). Plus en jambes que son adversaire en première période, la Nouvelle-Zélande est tout proche de faire le break après la demi-heure de jeu par Jay Herdman (31e), une nouvelle alerte qui a poussé les Guinéens à se montrer davantage et à solliciter Alex Paulsen plusieurs fois en peu de temps.

Le portier néo-zélandais a dû sortir une claquette sur une frappe d’Abdoulaye Touré à l’entrée de la surface (34e) avant d’effectuer un double arrêt de la main côté droit pour stopper les deux frappes d’Amadou Diallo (44e). Après un bon quart d’heure plutôt mou au retour des vestiaires, les Guinéens ont pensé égaliser à l’heure de jeu par le Niçois Aliou Baldé, qui enchaîne un crochet puis une superbe frappe dans la surface, mais son but est finalement refusé par la VAR (61e). Les hommes de Kaba Diawara sont finalement récompensés dix minutes plus tard grâce à la frappe plat du pied d’Amadou Diawara de l’extérieur de la surface (1-1, 72e). Mais leurs espoirs ont été de courte durée puisque les Néo-Zélandais ont repris l’avantage quatre minutes plus tard et l’ont gardé jusqu’au coup de sifflet final au bout de onze minutes de temps additionnel. Herdman centre dans la surface pour Waine, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-2, 76e).

C’est sûr que sans drone, c’est plus compliqué de battre la Nouvelle-Zélande.

Guinée (4-2-3-1) : Sylla – H. Keita, Diawara, Soumah, Cissé – A. Touré (I. Camara, 73e), N. Keita (H. Camara, 87e) – A. Baldé, Moriba (O. Camara 73e), A. Diallo (Oularé, 78e) – A. Bah. Sélectionneur : Kaba Diawara.

Nouvelle-Zélande (4-2-3-1) : Paulsen – Sutton, Bindon, Surman, Boxall – Bayliss (Gillion, 77e), Bell – Herdman (Van Hattum, 77e), Singh, Garbett (Kelly-Heald, 83e) – Waine. Sélectionneur : Darren Bazeley.

