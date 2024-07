Les Néo-Zélandais en ont-ils quelque chose à faire du foot ?

« Il y a un match de foot ?? Je ne savais même pas qu’on avait une équipe ! », s’esclaffe Meika les yeux estomaqués en éclatant de rire, gênée de l’apprendre. La Néo-Zélandaise de 28 ans et son copain Braeden, 25 ans, étaient présents à la Maison olympique de la Nouvelle-Zélande, au sein de l’hôtel Marriott, sur les Champs-Élysées. La New Zealand House bénéficie de deux terrasses pour accueillir gratuitement ceux qui veulent profiter des Jeux. « Il n’y a pas que des Néo-Zélandais, il y a des gens d’un peu partout, des familles avec des enfants, des jeunes, des plus vieux », assure Mathilde, 18 ans, plus jeune bénévole de la Maison pendant les JO.

Sur la terrasse du haut, l’un des trois écrans est réservé pour la table du comité olympique néo-zélandais et les membres de la team triathlon. Un seul écran géant est disposé sur celle en contrebas, qui se remplit aux alentours de 19 heures. Pour le troisième match de poules entre la Nouvelle-Zélande et les Bleuets ? Pas vraiment. « On est là pour la finale de rugby à 7, révèle le jeune couple qui réalise un voyage de trois mois en Europe. On est arrivés à 14 heures et on est encore là ! » La finale de rugby se joue à 19h45, à la mi-temps du match de football mais Meika ne le sait même pas. Elle découvre que les deux équipes, masculine et féminine, de Nouvelle-Zélande sont qualifiées pour le tournoi de football et affrontent respectivement la France ce mardi et mercredi. « Non mais je rigole, j’adore le foot… », s’amuse-t-elle avec ironie. Les Néo-Zélandais n’aiment donc pas le ballon rond ? « Hum… on préfère le rugby, résume la jeune femme. Mais il y a toujours énormément d’engouement dès que ça concerne les Kiwis. »

Le football n’est quand même pas le sport numéro 1, ça reste le rugby. Tiffany, supportrice néo-zélandaise

Short et claquettes aux pieds, Tiffany Hardy, présentatrice néo-zélandaise venue en vacances, est elle aussi ici pour la finale de rugby à 7 de l’équipe féminine, mais assure que le football connaît un essor depuis plusieurs années. « On n’en a pas rien à faire. Le football prend de plus en plus d’ampleur. Aux JO 2021, on est allés en quarts chez les hommes, en 2023, on a accueilli la Coupe du monde féminine (coorganisée avec l’Australie, NDLR). Il y a de l’engouement ! La Coupe d’Océanie a son importance pour nous (6 trophées sur 11 éditions pour la Nouvelle-Zélande, NDLR). Mais le football n’est quand même pas le sport numéro 1, ça reste le rugby. »

Un match de foot… sans foot

À 19 heures, le match de foot commence, sur la terrasse du bas une centaine de supporters regardent le quadruple écran partagé entre gymnastique, rugby, tennis et foot. Malgré la chaleur étouffante, certains sont présents pour découvrir l’endroit, dont Baptiste et son père, venus de Rouen ce matin. « On est arrivés ici un peu par hasard », confie le jeune homme de 20 ans avant que son père ne complète : « Je joue au rugby donc on s’est dit pourquoi pas venir ici ».

Ils ont choisi le bon endroit : alors que la mi-temps du match de foot n’a même pas encore été sifflée, on passe du quadruple écran sans son à un seul et unique écran pour la finale du rugby à 7. Le son réapparaît comme par magie, et les deux terrasses sont rythmées par les applaudissements et cris lors de l’entrée des Kiwis. Un match de deux mi-temps de 7 minutes, sans jamais revenir au foot. C’est seulement à la 55e minute que le match de foot réapparaît, laissant place à un grand silence, les supporters délaissent l’écran, se concentrant sur la fin de leurs repas, tandis que d’autres préfèrent regarder les interviews des joueuses sur leur téléphone.

Mais ce n’est que de courte durée, 5 minutes plus tard, on repasse sur un quadruple écran avec cette fois du foot, du hockey sur gazon, de la natation et de la gym, avec quelques voix qui s’élèvent à la 67e sur une demi-occasion des Kiwis avant de quitter, une fois de plus, le match de football, en préférant la remise de la première médaille de la Nouvelle-Zélande. C’est finalement à la 89e minute que le foot est de nouveau diffusé tandis que les dernières personnes présentes lèvent les voiles, ne laissant qu’une dizaine de personnes à peine sur cette terrasse avec une majorité de Français. « C’est un bon endroit pour voir du sport », concluent Molly et Adam, un couple d’Anglais habillés comme s’il faisait 15 degrés. Mais si vous aviez prévu de regarder Nouvelle-Zélande-France dans le tournoi féminin, passez votre chemin !

Revivez Nouvelle-Zélande-France ! (0-3)