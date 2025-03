La liste des Espoirs dévoilée

Deux petits nouveaux.

Dans la foulée de la liste de Didier Deschamps, marquée par le retour de Kylian Mbappé et la présence de Désiré Doué, Gérard Baticle a dévoilé les joueurs retenus avec les Espoirs. Le défenseur rennais Jérémy Jacquet et le gardien de but de Dunkerque, Ewen Jaouen, sont convoqués pour la première fois avec les Bleuets.

📣 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐭𝐬 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚̀ ! 🔥 Dernière répétition générale avant l’Euro Espoirs en juin ! Deux matchs au programme pour monter en puissance 💪 🗓️ Vendredi 21 mars (Lorient) 🇫🇷 France 🆚 Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🎟️ Billets disponibles 👉… pic.twitter.com/YlZcy5w1Pb — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 13, 2025

L’Euro dans le viseur

L’objectif de ce rassemblement est de préparer l’Euro espoirs, qui aura lieu dans trois mois en Slovaquie. Pour cela, les hommes de Baticle disputeront deux matchs amicaux. Le premier face à l’Angleterre, championne d’Europe en titre, le vendredi 21 mars à Lorient et le second contre la Slovaquie le 24 mars au Stadium Antona Malatinskeho de Trnava. Au mois de novembre dernier, les Bleuets n’avaient pu faire mieux que deux matchs nuls, face à l’Italie (2-2), puis l’Allemagne (2-2). Pour rappel, l’équipe de France Espoirs est placée dans le groupe du Portugal, de la Géorgie et de la Pologne.

Dans cette liste, lequel ira le plus loin selon vous ?

