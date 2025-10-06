S’abonner au mag
Après Bradley Barcola, Senny Mayulu (PSG) contraint de déclarer forfait lors de son rassemblement chez les Espoirs

Après Bradley Barcola, Senny Mayulu (PSG) contraint de déclarer forfait lors de son rassemblement chez les Espoirs

Ça fait beaucoup là, non ?

L’équipe de France Espoirs devra se passer de Senny Mayulu pour ses deux prochaines rencontres de qualification pour l’Euro, face aux Îles Féroé vendredi, puis contre l’Estonie trois jours plus tard. La Fédération française de football a annoncé ce lundi que le Titi parisien souffrait d’une douleur à la cuisse gauche, subie lors du match entre le PSG et Lille ce dimanche (1-1). « Le sélectionneur Gérald Baticle et son staff technique se laissent le temps de la réflexion avant de convoquer un éventuel remplaçant », précise le communiqué de la FFF.

Plus tôt dans la journée, la Fédération avait déjà annoncé le forfait de Bradley Barcola chez les A, victime d’une lésion chronique de l’ischio-jambier droit – une version virulemment contestée par le PSG dans la soirée. Le club de la capitale traverse une période particulièrement compliquée sur le plan physique, avec une infirmerie bien remplie : Ousmane Dembélé, Marquinhos, João Neves, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Fabián Ruiz ont tous été touchés à des degrés divers dernièrement.

Bientôt une équipe 100 % Titi !

