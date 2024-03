Pas de JO pour Kylian Mbappé ?

Coup dur pour ceux qui ont fait flamber la carte bancaire sur la billetterie olympique.

Selon L’Équipe, les chances de voir Kylian Mbappé participer aux JO l’été prochain rétrécissent de plus en plus. Le buteur a toujours clamé son envie de faire partie de la fête. De plus, selon le journal Le Parisien, le sélectionneur olympique Thierry Henry souhaiterait faire d’Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Mbappé ses trois « jokers » de plus de 23 ans. Mais les choses ne sont pas aussi simples, évidemment.

Car cet été, durant lequel il participera déjà à l’Euro, le Kyks va certainement changer de club, et certainement s’engager au Real Madrid (oui, on sait, ça fait un choc). Et dans ce cas de figure, il est peu probable que le club espagnol, qui s’apprête à réaliser un important effort financier pour s’offrir Mbappé, libère son joueur pour cette compétition qui pourrait empiéter sur les premiers matchs de Liga. Pour l’attaquant lui-même, débuter son aventure à Madrid cramé par un été à 100 à l’heure (le championnat d’Europe se tient du 14 juin au 14 juillet, le tournoi olympique du 20 juillet au 14 août) parait difficilement concevable.

On annule les JO, du coup ?

Le PSG domine Nice et retrouve le dernier carré