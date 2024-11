Pour Dimitri Payet, Didier Deschamps est toujours l’homme de la situation en équipe de France

Après Philippe Diallo, place à Dimitri Payet.

Sous le feu des critiques ces dernières semaines, l’équipe de France ayant offert un spectacle assez peu alléchant lors de la plupart de ses dernières sorties, Didier Deschamps peut compter sur le soutien de Dimitri Payet. Invité de L’Équipe de Greg, ce lundi, le 17e du Ballon d’or 2016 a pris la défense de son ancien sélectionneur.

« Il y aura toujours une critique plus sévère envers la qualité du jeu de l’équipe de France, commence-t-il. Mais aujourd’hui, on a encore l’homme de la situation. Pour moi, c’est quelqu’un qui a évidemment beaucoup donné à l’équipe de France en tant que joueur, mais aussi en tant que sélectionneur, et qui a gagné avec l’équipe de France. »

« Être exigeant, mais ne pas aller trop vite »

Et de poursuivre : « Aujourd’hui, on est parti sur une nouvelle génération avec beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent. Il faut que la mayonnaise prenne, mais ces matchs de Ligue des nations servent à préparer le futur, la Coupe du monde qui arrive. Oui, il faut être exigeant, mais il ne faut pas aller trop vite, garder en tête le vrai objectif, qui est la Coupe du monde. Je suis confiant. »

Rendez-vous en juin 2026 donc, puisque tout ce qui se passe avant ne compte pas.

