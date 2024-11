Les Bleus face à la Croatie en Ligue des nations

Comme on se retrouve (ça aurait été le cas avec tous les adversaires, c’est vrai).

Les mains de Johan Djourou ont servi la Croatie à l’équipe de France pour les quarts de finale de la Ligue des nations, ce vendredi midi à Nyon. Les deux équipes commencent à se connaître par cœur et se retrouveront pour les 5e et 6e fois dans la compétition, après 2022 (une défaite et un nul) et 2020 (deux victoires). Le match aller aura lieu en Croatie le 20 mars 2025, avant le retour trois jours plus tard, le 23, probablement au Stade de France.

𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🇫🇷 🆚 🇭🇷 𝗖𝗥𝗢𝗔𝗧𝗜𝗘 🔥 Voici l’affiche de notre 𝟏/𝟒 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de Ligue des Nations 👊 RDV en mars prochain 🗓️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/G8BAznfkMy — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 22, 2024

Didier Deschamps et Guy Stéphan, tous les deux présents en Suisse pour ce grand évènement, savent déjà qu’ils se retrouveront en juin face au vainqueur du quart de finale entre l’Espagne et les Pays-Bas en demies en cas de qualification face aux Croates. Les autres affiches opposent le Danemark au Portugal et l’Allemagne à l’Italie.

Mars, c’est encore loin.

Les autres rencontres :

→ Play-off Ligue A/Ligue B : Turquie-Hongrie, Ukraine-Belgique, Autriche-Serbie, Grèce-Écosse

→ Play-off Ligue B/Ligue C : Kosovo-Islande, Bulgarie-Irlande, Arménie-Géorgie, Slovaquie-Slovénie

→ Play-off Ligue C/Ligue D : Gibraltar-Lettonie, Malte-Luxembourg

