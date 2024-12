Brest encore à Roudourou ? « Il faut qu’on ait une réponse dans les prochains jours », déclare le président de Guingamp

Problème de riche pour Brest !

Le Stade brestois n’avait certainement pas imaginé, l’été dernier, faire une si belle campagne de Ligue des champions, et par conséquent, devoir se poser, l’hiver venu, la question du lieu pour disputer la suite de la compétition. Jusque-là délocalisés à Guingamp pour les rencontres européennes, les hommes d’Éric Roy sont désormais quasiment sûrs de jouer au minimum les barrages, qui se dérouleront en février prochain. Le Stade de France a un temps été évoqué pour l’occasion, mais les supporters brestois n’en veulent pas, et Roudourou semble bien convenir aux Ty-Zefs. L’En Avant Guingamp est pour l’heure toujours disposé à laisser son stade à Brest, mais il a besoin d’en savoir plus. « La porte est ouverte pour Brest. J’entends un peu de discussions à droite et à gauche, ce serait bien qu’ils se positionnent. Car quand ils viennent au stade, ça monopolise le stade de Roudourou sur plusieurs jours, donc il faut qu’on ait une réponse dans les prochains jours », a affirmé Fred Le Grand, le président du club, à Ouest-France.

Pas de nouvelles non plus du côté de Philippe Le Goff, maire de Guingamp : « Pour l’instant, je n’ai pas eu plus de contact. De ce que je lis, j’ai la sensation que d’autres orientations sont prises, mais je n’ai pas d’avis sur le scénario qu’ils doivent choisir. Je n’ai pas eu de sollicitation. On a fait tous les efforts nécessaires pour que ça se passe bien, que chacun en soit conscient. Il leur appartient de revenir vers nous. »

Ce serait quand même dommage d’aller ailleurs, non ?

