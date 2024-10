Emmanuel Bessong, jardinier de Roudourou : « Ma main au feu que ma pelouse est la meilleure de France »

Depuis dix ans, Guingamp a l’une, voire la meilleure pelouse de France, quel est le secret ?

Tout d’abord, le savoir-faire accumulé par mon entreprise (Terideal-Sparfel). Le matériel est de grande qualité, l’équipe qui m’entoure (composée d’un conducteur de travaux et d’un superviseur) est compétente. Puis, l’En Avant Guingamp nous offre des conditions de travail idéales et nous fait confiance. C’est essentiel. Je peux le dire en tant qu’ancien footballeur : un jardinier fonctionne comme un joueur. Travailler dans la confiance, ça permet de mieux faire. Quand vous travaillez dans le stress, c’est l’inverse. À mon arrivée ici en 2014, je ne connaissais rien de la Bretagne, mais dès le premier jour, tout le monde m’a tout de suite mis à l’aise. Aujourd’hui, les gens pensent même que je suis salarié du club, alors que non, c’est Terideal-Sparfel qui m’emploie.

Cette saison, comment faites-vous pour concilier les matchs de Guingamp en Ligue 2 et de Brest en Ligue des champions ?

Ça fait plus de travail, mais l’entreprise fait le nécessaire en mettant à disposition le nombre de personnes qu’il faut pour pouvoir relever le défi. Le savoir-faire est là, donc il n’y a pas de problème. En septembre, le jour où Brest a joué le jeudi en Ligue des champions puis Guingamp le vendredi en Ligue 2, on n’aurait pas dit qu’il y avait eu un match la veille.

Comment s’est-elle passée, justement, cette semaine-là ?

Pour la Ligue des champions, quatre personnes viennent m’aider à J-3. Il faut faire des doubles tontes, plus de traçages, de la remise en place. Nous sommes deux pour la préparation du match et cinq pour la remise en état et l’aspiration d’après-match des déchets laissés par les tacles, etc. Donc quand c’est comme ça, à cinq, ça va vite. Ce jeudi-là, nous avions fini à 1 heure du matin, deux heures après le match. Le lendemain, nous avons repris à 7h45. C’est la première fois que je faisais deux matchs en deux jours.

Comme ceux de Sturm Graz, les émissaires de Leverkusen m’ont dit qu’ils n’avaient pas joué sur une telle pelouse depuis longtemps, qu’elle est exceptionnelle.

Préparer la pelouse, ça consiste en quoi ?

À J-3, on remet en état le synthétique autour de la pelouse, on désherbe. Puis, place à la double tonte pour avoir une qualité de coupe parfaite. Dès qu’on a fini la double tonte, un met le cordeau, l’autre trace. On refait pareil le jour du match. Puis, on met les buts fixes, les buts mobiles, les poteaux de corner et on revient à H-3, pour l’inspection du terrain par les délégués. S’il y a quelque chose à faire, on est là. Jusqu’à présent, on a la chance de ne pas avoir eu d’entraînements de veille de match. Parce que normalement, il est prévu que les deux équipes s’entraînent sur la pelouse.

Comment ça se fait ?

Cet été, Brest a joué deux matchs de préparation contre Guingamp à Roudourou. Ils connaissent le terrain. Pour Sturm Graz, je ne connais pas la raison, mais Leverkusen a choisi de faire pareil. Des émissaires du club sont venus voir la pelouse en amont. Les conditions étant très bonnes, eux ont peut-être jugé ne pas avoir besoin de s’y entraîner. Comme ceux de Sturm Graz, les émissaires de Leverkusen m’ont dit qu’ils n’avaient pas joué sur une telle pelouse depuis longtemps, qu’elle est exceptionnelle.

Pensez-vous avoir l’une des meilleures pelouses d’Europe ?

Je ne sais pas parce que les pelouses anglaises sont excellentes, mais je peux mettre ma main au feu que ma pelouse est la meilleure de France.

Canal + qui loue la qualité de la pelouse de Roudourou : « meilleure qu’au Parc », l’occasion de saluer le travail fantastique de Manu Bessong depuis des années ! pic.twitter.com/Cev95ROne5 — Team EAG (@Team_EAG) September 19, 2024

En ce moment, on parle beaucoup de la surcharge du calendrier pour les joueurs, c’est pareil pour une pelouse ?

Si l’enracinement et la densité sont bons, l’enchaînement de deux matchs par semaine n’est pas un souci en septembre octobre. Ça peut être plus problématique l’hiver, car la pelouse se dégradera davantage. C’est ce que l’on reprochait à l’époque de la Coupe de la Ligue en décembre janvier, lorsque les températures étaient très basses et que les terrains se dégradaient rapidement. Ce n’est pas évident de récupérer le terrain à ce moment-là. Dans tous les cas, deux matchs par semaine, c’est le maximum.

La Ligue des champions implique-t-elle plus de pression ?

Au début, quand on a appris que Brest viendrait jouer à Guingamp, oui, c’était une mini-pression. Mais à partir du moment où la régénération estivale de la pelouse s’est passée comme on le souhaitait, cette pression a disparu. Quand vous savez que l’enracinement et la densité sont bons, vous n’avez plus de pression. D’ailleurs, dès l’été, on sait si on va passer une bonne saison ou non.

C’est combien de millimètres, une pelouse de Ligue des champions ?

Entre 21 et 27 millimètres. En Ligue 1 ou Ligue 2, c’est entre 23 et 29 millimètres. Tant que vous êtes dans cet intervalle, même si la pelouse est à 27, si elle est bien arrosée, il n’y aura pas d’incidence sur la qualité du jeu. À Guingamp, la pelouse est à 24, c’est comme ça que je la préfère.

Quand vous passez dix ans sur une pelouse, une relation se crée. Souvent, je lui parle.

Les clubs ou les entraîneurs vous font-ils des demandes particulières ?

À l’époque de Jocelyn Gourvennec, c’était 24 centimètres. C’est resté. Ça convient à Sylvain (Ripoll), comme à Éric Roy.

C’est un peu comme votre cinquième enfant, cette pelouse ?

Peut-être pas quand même, mais c’est sûr que quand vous passez dix ans sur une pelouse, une relation se crée. Souvent, je lui parle. Quand elle est comme cette année, je lui dis « c’est bien, continue comme ça. »

C’est une fierté de la voir en Ligue des champions ?

Oui, bien sûr. Pour tout ce qu’elle a fait depuis 10 ans, c’est une récompense et une consécration. Quand vous voyez l’affichage Ligue des champions dans le stade, la musique avant le match, c’est particulier, magique.

Quel compliment vous a fait le plus plaisir ?

J’ai tellement eu d’éloges sur cette pelouse. Je me souviens de l’époque où Marcus Thuram jouait à Guingamp. Il venait toujours me chercher, me disait : « Le boss, le boss, tu as la meilleure pelouse du monde, je n’ai jamais joué sur une pelouse comme celle-là. » Avec les joueurs, on se retrouve toujours à la reconnaissance du terrain. Je leur demande ce qu’ils en pensent, s’ils veulent que j’ajoute quelque chose pour les mettre dans de bonnes conditions.

Avoir sa pelouse en Ligue des champions pour un jardinier, c’est comme la jouer pour un joueur ?

Pour moi, oui. En plus, je n’avais jamais eu la chance de voir un match de Ligue des champions en vrai. Là, j’ai pu le faire avec mon fils, c’est top. Et l’idée de recevoir le Real Madrid bientôt, le deuxième club que je supporte après l’EAG, c’est génial.

