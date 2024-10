Brest garde le sourire à Reims

Reims 1-2 Brest

Buts : Okumu (29e) pour les Champenois // Faivre (4e, SP) et Baldé (18e) pour les Ty Zef

Les Ty Zef ont de nouveau le vent dans le dos.

Rapidement nanti de deux buts d’avance, Brest a fait parler son expérience pour résister à la tentative de révolte rémoise (1-2). Les protégés d’Eric Roy en profitent pour poursuivre leur remontée au classement. Une rencontre dans laquelle tout s’est joué en première période. Une main de Joseph Okumu permet d’abord à Romain Faivre d’ouvrir rapidement le score sur penalty (0-1, 4e) avant que Mama Baldé ne surfe sur son joli début de saison, breakant en contre (0-2, 18e).

La révolte rémoise avortée

Un avantage que les Bretons vont alors s’appliquer à conserver. Une mission compliquée par Okumu, qui se rattrape en réduisant le score sur corner (1-2, 29e). Un but accordé par la vidéo, Keito Nakamura, en position de hors-jeu, ne gênant pas vraiment Marco Bizot. Malgré le retour du suspense sur la pelouse d’Auguste Delaune, Reims ne reviendra jamais malgré quelques situations après la pause dont un nouveau coup de casque d’Okumu cette fois non cadré, et enchaîne un deuxième revers consécutif. Avec ce succès, revoilà le Stade brestois dans la première partie du tableau.

Objectif Ligue des champions 2025-2026.