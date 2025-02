Une attaque d’abeilles interrompt un match amateur au Portugal

Des invitées surprise.

Dimanche dernier, dans la région de l’Alentejo, le derby local entre Cabrera et Santana do Campo au Portugal a été interrompu par une géante attaque d’abeilles. Première victime, un gardien de but prêt à tirer un coup franc depuis son camp, soudainement attaqué par cette armée sortie de l’essaim.

Selon le média JN, plusieurs joueurs et dirigeants auraient été piqués par ces abeilles (sans gravité), mais aussi une arbitre de touche. Embêtée par la présence d’abeilles dans ces cheveux, ce sont plusieurs joueurs du match qui ont dû l’aider à se sortir de ce bourbier. À en croire les vidéos, la scène a bien fait rire le public venu assister au derbi alentejano.

🐝 INSÓLITO Na partida entre o Cabrela e o Santana do Campo da AF Évora, um enxame de abelhas invadiu o terreno de jogo, onde jogadores de ambas as equipas acabaram mesmo por sofrer picadas. Situação perigosa e hilariante, que certamente os presentes não irão esquecer tão cedo. pic.twitter.com/YymU8RQKkn — Remate Digital (@RemateDigitalpt) February 11, 2025

On a trouvé la version plus hardcore des papillons de nuit.

Une statue de plus de trois mètres en hommage à Cristiano Ronaldo présentée à New York