Cristiano Ronaldo, héros bientôt déchu au Portugal ?

Après avoir fièrement posé avec Donald Trump et Elon Musk, Cristiano Ronaldo a été critiqué comme jamais au Portugal. Ses récentes contre-performances en sélection n’ont pas aidé, mais son image est clairement entachée. À quelques semaines de la présidentielle, il a surtout un rôle central, et l’extrême droite s’en frotte les mains.

En juillet 2016, quelques jours après avoir vu Cristiano Ronaldo soulever le trophée Henri-Delaunay au Stade de France pour son premier sacre sous les couleurs du Portugal, le Parti républicain a décidé de miser officiellement sur Donald Trump, lui offrant la possibilité de rêver de la Maison-Blanche. Celui qui n’était alors qu’un homme d’affaires jurait dans son discours d’investiture être le candidat du « peuple ». Un mot qui est aussi souvent sorti de la bouche du quintuple Ballon d’or, issu d’une famille pauvre de Madère avant de devenir milliardaire. Les deux hommes n’étaient pourtant pas censés devenir si proches.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Lorsque le Portugal remportait l’Euro en France, il faisait surtout partie des rares pays à ne pas encore être touché par la montée de l’extrême droite. C’est trois ans plus tard que le parti Chega a été fondé, tandis qu’en octobre dernier, il est devenu si puissant que la coalition gouvernementale a été obligée de quémander ses voix pour faire passer un texte de loi rendant encore plus complexe l’obtention de la nationalité pour les personnes issues de l’immigration. C’est dans ce contexte que Cristiano Ronaldo a décidé de passer du bon temps avec les emblèmes de la vague brune mondiale : Donald Trump et Elon Musk.

Au Portugal, déceptions et opportunités pour l’extrême droite

Reçu par le président américain, CR7 a eu droit à toute sorte de cadeaux : la clé symbolique de la Maison-Blanche, une première pour un sportif, la rencontre du fils de Trump ou encore une vidéo gag générée par intelligence artificielle. Cette fois, c’en est trop. Ses fans lui avaient tout pardonné jusque-là : une plainte pour viol à son encontre, finalement classée sans suite, des prises de parole de plus en plus mégalomanes, un départ vers l’Arabie saoudite, des prestations ratées en sélection… « Cristiano, t’as été trop loin. Vous aviez raison, j’ai eu tort », a même concédé Gio CR7, fidèle parmi les fidèles.

Ouin, ouin, ouin. »" src="https://www.sofoot.com/convert/aHR0cHM6Ly9iYWNrLm5ldy5zb2Zvb3QuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI1LzExL0lDT05TUE9SVF8yNzcxMjFfMDA2NC5qcGc/image/quest-ce-quil-a-fait-trump-en-2021-ouin-ouin-ouin.jpg" /> Qu’est-ce qu’il a fait Trump en 2021 ? « Ouin, ouin, ouin. »

Même au pays, l’escapade américaine – en compagnie de la délégation saoudienne, menée par le prince héritier Mohammed ben Salmane – du meilleur joueur de l’histoire portugaise ne passe pas. Le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, a préféré ménager la chèvre et le chou : « Ronaldo est un génie. Le Portugal lui doit énormément en matière de prestige. Vu sa notoriété, ce n’est une surprise pour personne. » Du côté de la presse, l’ancienne journaliste Ana Garcia Martins et le quotidien A Bola ont fustigé le choix de partir aux États-Unis plutôt que d’assister aux matchs des éliminatoires de la Seleção.

Cela me semble être un rôle très peu digne pour un joueur qui, jusqu’à présent, est resté très apolitique. João Nuno Assunção, éditorialiste pour SIC

João Nuno Assunção, éditorialiste de la chaîne SIC, est allé plus loin : « Cristiano Ronaldo a une fortune considérable et a le respect unanime du pays où il est né. Il véhiculait aussi une image de paix, il n’avait pas besoin de mettre son nom comme ça… Surtout lui qui a si souvent, et de façon anonyme, financé des causes humanitaires. Il a risqué d’apposer son nom aux côtés d’un régime qui laisse beaucoup à désirer au niveau du respect des droits de l’homme. Cela me semble être un rôle très peu digne pour un joueur qui, jusqu’à présent, est resté très apolitique. »

Alors qu’Amnesty International est monté au créneau, regrettant que le joueur portugais « n’ait pas profité de l’occasion qui lui était offerte de rencontrer Donald Trump pour faire entendre sa voix » et qu’il « ne se soit pas fait entendre auprès des autorités saoudiennes pour rappeler au prince héritier Mohammed ben Salmane que les nombreuses violations des droits humains commises quotidiennement par son pays doivent cesser », l’extrême droite portugaise, elle, a applaudi des deux mains.

André Ventura, président de Chega et excellent milieu récupérateur, a profité de l’occasion pour dénoncer les « médias de gauche » et la « cancel culture » du pays. À deux mois de l’élection présidentielle, Cristiano Ronaldo, élevé par un père alcoolique et une femme de ménage, moqué pour son accent au centre de formation du Sporting, et qui a érigé le travail comme mantra, se retrouve désormais du côté du nationalisme fortuné.

Andy Robertson dédie la qualif écossaise à Diogo Jota