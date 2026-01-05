S’abonner au mag

Vers un retour anticipé d'un jeune prêté par Strasbourg

Vers un retour anticipé d’un jeune prêté par Strasbourg

Encore un déménagement…

Selon des médias allemands, le Racing Club de Strasbourg a mis fin au prêt de Pape Demba Diop en Allemagne. Le milieu sénégalais de 22 ans avait rejoint l’Alsace l’été dernier pour 7,5 millions d’euros en provenance de Zulte Waregem, avant d’être prêté deux mois plus tard au FC Nuremberg.

Frustration à Nuremberg

Lors de la phase aller, Diop a disputé dix matchs en 2. Bundesliga. Un temps de jeu honorable, que le club franconien aurait volontiers vu augmenter au fil de la saison.

Le directeur sportif de Nuremberg, Joti Chatzialexiou, n’a pas caché sa déception dans les colonnes du Fränkischer Tag : « Nous regrettons beaucoup la décision de Strasbourg, car nous aurions aimé poursuivre le prêt de Demba. De notre point de vue, il s’est très bien intégré à notre équipe. »

Le retour anticipé de Diop à Strasbourg a été rendu possible par une clause contractuelle. Une situation d’autant plus frustrante pour Nuremberg que le joueur devrait, selon toute vraisemblance, être de nouveau prêté dès ce mercato hivernal.

Espérons que Diop aura cette fois son mot à dire dans le choix de sa prochaine destination…

