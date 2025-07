Une nouvelle recrue pour Strasbourg au milieu de terrain

Une maxi bonne nouvelle.

Oui, Andrey Santos ne reviendra pas. Il faut vite faire le deuil du côté des Strasbourgeois qui ont perdu l’un de leurs meilleurs joueurs des dernières années. Reparti chez les Blues où il semble remporter des matchs amicaux, le Brésilien a laissé un vide dans l’entrejeu alsacien.

Mais pas de problème puisque BlueCo veille au grain. Maximillian dit Maxi Oyedele, formé à Manchester United, rejoint l’Alsace et Liam Rosenior pour cinq ans pour environ 6 millions d’euros.

48° 19′48″ N 7° 18′52″ E 🧭 𝐍𝐨𝐮𝐬, au festival Décibulles. pic.twitter.com/nxymGWJV8k — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 16, 2025

Trois recrues au milieu de terrain

Comme une bonne choucroute, le milieu de terrain est déjà bien garni en ce début de mercato. Alors que les formations françaises peinent à recruter, les Strasbourgeois en sont déjà à trois recrues avec les arrivées de Pape Demba Diop en provenance de Zulte Waregem et Mathis Amougou, qui vient d’un endroit bien plus exotique et surprenant puisqu’il s’agit de Chelsea.

À Manchester United, l’international polonais Oyedele n’avait jamais eu sa chance contrairement au Legia Varsovie, où il a su s’imposer dans un effectif pourtant dirigé par le terrible Gonçalo Feio.

Ça va lui faire tout drôle, les danses dans le vestiaire strasbourgeois.

