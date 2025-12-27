S’abonner au mag
  • Premier League
  • J18
  • Nottingham Forest-Manchester City (1-2)

Rayan Cherki fait encore gagner City, à Nottingham

JB
Rayan Cherki fait encore gagner City, à Nottingham

Nottingham Forest 1-2 Manchester City

Buts : Hutchinson (54e) // Reijnders (48e) & Cherki (83e) pour City

On peut dire que Rayan Cherki a bien bouclé son année 2025.

Quatre-vingt-huit minutes de jeu, un but (son deuxième de la saison), une passe décisive (sa septième de la saison), et une victoire (la 13e de la saison en Premier League) : le Gone a encore éclaboussé l’Angleterre de son talent, ce samedi avec Manchester City, au City Ground de Nottingham (1-2). Avec ce huitième succès de rang, les Cityzens sont leaders du championnat, du moins en attendant la rencontre Arsenal-Brighton de 16 heures.

Alors que le score était resté bloqué en première période, l’international français a eu le coup d’œil pour glisser un caviar à Tijjani Reijnders, au sortir des vestiaires (48e). Le Gone a touché le poteau dans la foulée (51e), et après l’égalisation d’Omari Hutchinson (54e), il a finalement mis les siens devant, dans les dernières minutes, d’une parfaite demi-volée après une remise de Joško Gvardiol sur corner (83e).

Cela ne fera pas oublier cet horrible maillot gris une nouvelle fois arboré par les Cityzens, mais bon.

La dernière journée de Premier League, ou le casse-tête anglais

JB

11
