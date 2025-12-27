Rayan Cherki fait encore gagner City, à Nottingham

Nottingham Forest 1-2 Manchester City

Buts : Hutchinson (54e) // Reijnders (48e) & Cherki (83e) pour City

On peut dire que Rayan Cherki a bien bouclé son année 2025.

Quatre-vingt-huit minutes de jeu, un but (son deuxième de la saison), une passe décisive (sa septième de la saison), et une victoire (la 13e de la saison en Premier League) : le Gone a encore éclaboussé l’Angleterre de son talent, ce samedi avec Manchester City, au City Ground de Nottingham (1-2). Avec ce huitième succès de rang, les Cityzens sont leaders du championnat, du moins en attendant la rencontre Arsenal-Brighton de 16 heures.

LE NOUVEAU TOUR DE MAGIE DE RAYAN CHERKI 🪄 7e passe décisive en Premier League pour le génie de Manchester City et QUELLE PASSE 🥵#NFOMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/t88Xk5eH4u — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 27, 2025

Alors que le score était resté bloqué en première période, l’international français a eu le coup d’œil pour glisser un caviar à Tijjani Reijnders, au sortir des vestiaires (48e). Le Gone a touché le poteau dans la foulée (51e), et après l’égalisation d’Omari Hutchinson (54e), il a finalement mis les siens devant, dans les dernières minutes, d’une parfaite demi-volée après une remise de Joško Gvardiol sur corner (83e).

RAYAN CHERKI ENCORE LUI POUR DÉLIVRER MANCHESTER CITY 🤯 Après sa passe décisive, le numéro 10 français s'offre peut-être le but de la victoire 🤩#NFOMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/SvKy20Msr9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 27, 2025

Cela ne fera pas oublier cet horrible maillot gris une nouvelle fois arboré par les Cityzens, mais bon.

