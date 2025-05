La dernière journée de Premier League, ou le casse-tête anglais

Ce week-end de Premier League s’annonce tendu, serré et stressant, pour la 38e et dernière journée de championnat. Cinq équipes espèrent encore jouer la Ligue des champions. Un petit point d’étape en amont de ces matchs fous est nécessaire.

Commençons par les certitudes. En haut du classement, Liverpool est déjà en vacances depuis plusieurs semaines, après avoir décroché le titre. Et derrière les Reds, le dauphin se nomme Arsenal (à 99,99%). Les deux clubs sont donc assurés de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Chez les mauvais élèves, Southampton, Ipswich Town et Leicester disent au revoir à l’élite et retournent en Championship. Et puis c’est tout : les quinze autres équipes peuvent changer de position au crépuscule de la 38e journée. Enfin, sauf Everton qui ne bougera pas de sa 13e place. C’est parti pour le grattage de tête.

Trois places restantes pour cinq candidats à la C1

Comme le veut la tradition, les dix rencontres seront jouées en même temps : dimanche à 17 heures. Concernant la Ligue des champions, l’Angleterre y enverra six clubs. Cinq places grâce au championnat, et une autre décrochée par le 17e du championnat Tottenham, grâce au triomphe en Ligue Europa. Trois des six tickets sont donc déjà attribués à Liverpool, Arsenal et Tottenham. Les trois restants (3e, 4e et 5e) seront disputés par cinq équipes, dans l’ordre avant le coup d’envoi : Manchester City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa et Nottingham Forest. Un wagon qui se tient en deux petits points (68 à 66). Parmi elles, trois jouent contre des adversaires qui n’ont plus rien à jouer : Manchester City contre Fulham, Newcastle face Everton et Aston Villa contre Manchester United. Pep Guardiola n’a besoin que d’un point contre les Cottagers pour s’assurer la qualification.

En revanche, un match dans le match entre Nottingham Forest et Chelsea aura lieu au City Ground. Le septième contre le cinquième, 65 points contre 66. Sur l’ensemble de ces rencontres, la différence de buts aura une importance capitale. Newcastle, Chelsea et Aston Villa, respectivement quatrième, cinquième et sixième, comptent 66 unités. Leur différence ? Un goal-average de +22, +20 et +9. Un léger retard pouvant handicaper les Villans en cas d’égalité de points avec ses concurrents. La sixième position est synonyme de Ligue Europa. Et là aussi, c’est un casse-tête, voire plus.

Only three more teams can join Liverpool, Arsenal and Spurs in the Champions League next season. Who will make it? pic.twitter.com/w1VckRqZfE — Premier League (@premierleague) May 25, 2025

Le royal micmac en C3 et C4

En plus de cette sixième place qualificative en C3, l’Angleterre octroie à Crystal Palace (12e au classement) une place en Ligue Europa pour avoir remporté la FA Cup. Ce qui signifie qu’au minimum deux clubs anglais joueront cette compétition, récemment soulevée par les (ex-)losers de Tottenham. Ensuite, Newcastle, en tant que vainqueur de la Coupe de la Ligue, est assuré de jouer la Ligue Conférence, sauf s’il se qualifie pour une compétition supérieure via le championnat. Ce qui pourrait être le cas, comme vu précédemment. La C4, elle, est réservée pour le septième de Premier League. Mais un scénario pourrait permettre d’envoyer dix équipes anglaises en coupes d’Europe la saison prochaine. Soit la moitié du championnat, oui.

37 down, one to go. Your final round of Premier League action this season ⬇️ pic.twitter.com/NXLcbW8n7U — Premier League (@premierleague) May 25, 2025

Pour cela il faudrait – accrochez-vous – que : Chelsea remporte la Ligue Conférence mercredi prochain contre le Betis, et que dans le même temps, les Blues finissent septièmes en championnat. À ce compte-là, trois équipes seraient en Ligue Europa : le sixième au classement, Chelsea grâce à son sacre européen, et Crystal Palace via la coupe nationale. Dans le même temps, Newcastle doit terminer dans le top 6 (actuellement troisième) pour que le huitième chipe la place en Ligue Conférence des Magpies. Si cet enchaînement se produit, Brighton (58 points) ou Brentford (55 points mais avec une meilleure différence de buts) prétendront à cette qualification européenne.

De quoi nous offrir : six clubs en C1, trois en C3 et un en C4. Tout simplement du jamais-vu. Et si Chelsea s’incline contre le Betis ? La sixième place restera qualificative pour la C3, et la septième pour la C4. Pour un total de neuf clubs en Europe. Une fois la Premier League 2024-2025 arrivée à son terme, les clubs devront donc potentiellement attendre la finale de Ligue Conférence pour savoir qui joue quoi. En bref, si vous n’avez pas tout compris, et on ne vous en voudra pas, chaque match dépend d’un autre. Le multiplex de dimanche s’annonce passionnant.

