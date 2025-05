Après le sacre de Tottenham, voici neuf équipes dont on peut encore se moquer

Fulham

Bientôt 146 ans d’histoire et aucun trophée majeur pour Fulham, qui a sûrement regardé la fin de disette du voisin Crystal Palace (après 164 ans) avec pas mal de jalousie. Les Cottagers ont quelques lignes mineures à leur palmarès (quatre fois vainqueurs du Championship, vainqueur de la Coupe Intertoto en 2002), mais rien de bien croustillant. Avec le succès de Palace, les Londoniens sont désormais les plus vieux puceaux de l’histoire du foot.

Belgique

On pourrait peut-être plus se moquer des Pays-Bas, trois fois finalistes malheureux de la Coupe du monde, et qui ont connu des générations de joueurs époustouflantes. Mais les Bataves ont remporté un Euro, et c’est toujours plus marrant de taper sur les Belges. Les Diables rouges ont pour seul palmarès d’avoir gagné des JO une année (1920) où les hommes valides n’avaient plus qu’un pied, dominé le classement FIFA pendant cinq ans, et d’avoir détenu le Bâton de Nasazzi (équivalent international du Bâton de Bourbotte) quatre fois pour un total de 55 jours. Costaud.

Union Berlin

Fondée en 1906, et rétablie en 1966, l’Union Berlin n’a soulevé aucun trophée majeur, si ce n’est celui d’être le club des hipsters berlinois. Une pauvre Coupe de l’Allemagne de l’Est (1968) et un titre de champion de D3 (2009), voilà tout pour les Eisernen. On aurait carrément pu mettre Berlin, puisqu’en cumulé avec le Hertha et le Viktoria, la capitale allemande ne compte que quatre Bundesliga, toutes gagnées avant 1932. Le Fußball n’est pas vraiment « ein Berliner ».

Olympique de Marseille

14 avril 2012. Voilà la date du dernier titre de l’Olympique de Marseille. Une Coupe de la Ligue, qui plus est une compétition qui n’existe plus. Les Phocéens courent après un trophée depuis plus de dix ans. Période pendant laquelle Nantes, Toulouse ou encore Strasbourg ont su garnir l’armoire. Les éliminations régulièrement ridicules du club en Coupe de France rendent leur disette d’autant plus tordante.

Olympique lyonnais

Si l’OL et l’OM se chamaillent pour établir qui est le meilleur olympique, on sait que les deux clubs se livrent une bataille sans merci pour ne pas gagner la moindre coupe. Le dernier titre de Lyon ? La Coupe de France 2012, deux semaines après l’ultime trophée de Marseille. Bon, il y a quand même eu le Trophée des champions remporté en août 2012 face à Montpellier, à New York. Excusez du peu !

Ajax

Les Lanciers n’ont plus posé leurs mains sur de l’argenterie depuis 2022… Une éternité pour le club amstellodamois, habitué à tout rafler aux Pays-Bas. Même pas la coupe nationale, histoire de se mettre quelque chose sous la dent. L’Ajax se voyait bien célébrer le titre cette saison, avec neuf points d’avance sur le PSV à cinq journées de la fin… Mais les hommes de Francesco Farioli nous ont offert un sprint final cataclysmique pour finalement laisser la troupe de Peter Bosz remporter un deuxième titre consécutif.

Aberdeen

Club historique de Sir Alex Ferguson, Aberdeen se contente des miettes laissées par les ogres que sont le Celtic et les Rangers. Un dernier titre de champion en 1985, une ultime Coupe d’Écosse en 1990… Les Dons ont tout de même remporté la Coupe de la Ligue en 2014. Ce qui ne représente pas grand-chose. Aberdeen peut juste se targuer d’être le dernier club en dehors des deux géants locaux à avoir été sacré champion. Et ça fait 40 ans.

New England Revolution

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre fait partie des dix clubs fondateurs de la MLS, en 1996. Après bientôt 30 ans d’existence, le palmarès de la franchise américaine se résume à une Coupe des États-Unis en 2007. Et aussi le trophée honorifique de l’équipe ayant terminé la saison régulière avec le plus de points (2021). Super. Le Revolution a surtout été battu cinq fois en finale de la MLS, de loin le record de participations sans victoire. Aller en finale et ne pas gagner, c’est vraiment la nouvelle Angleterre.

Amiens SC

Le saviez-vous ? L’Amiens SC est le quatrième club professionnel français le plus vieux. Et le cinquième si on rajoute les Girondins de Bordeaux. Fondé en 1901, le club picard n’a toutefois jamais rien gagné, et n’a jamais joué un rôle majeur en première division, où il a passé en tout trois saisons dans son histoire (de 2017 à 2020). Bientôt 124 ans d’histoire pour les résidents du stade de la Licorne, qui est sûrement le nom le plus stylé pour une enceinte en France. C’est déjà ça.

La DNCG pourrait durcir ses règles après la polémique Thiago Almada à l'OL