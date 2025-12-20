Chelsea accroche un point à Newcastle

Newcastle 2-2 Chelsea

Buts : Woltemade (4e et 20e) pour Newcastle // James (49e) et João Pedro (66e) pour Chelsea

Une période chacun.

Une semaine après leur défaite dans le derby face à Sunderland, Newcastle devait se racheter. Malheureusement, il va falloir encore patienter pour faire oublier la défaite aux supporters de St James’ Park qui ont cru à la victoire contre Chelsea avant de voir les Blues revenir à hauteur des Magpies en deuxième période (2-2).

Tout avait parfaitement débuté pour Newcastle qui ouvre le score rapidement grâce à l’inévitable Nick Woltemade, auteur d’un CSC contre Sunderland. Après un premier arrêt magnifique de Robert Sánchez sur une volée d’Anthony Gordon, l’Allemand est au rebond offensif pour faire trembler les filets (1-0, 4e). Recruté 75 millions d’euros cet été, Woltemade confirme que l’argent a été bien dépensé en doublant la marque quelques minutes plus tard, en profitant de ses 198 cm pour reprendre du bout du pied un centre de Gordon (2-0, 20e). Son 7e but en Premier League.

La toile d’araignée de Reece James

Touché, Chelsea n’est pas encore coulé. Et si le but de Pedro Neto juste avant la pause est logiquement refusé, car inscrit de la main (42e), celui de Reece James au retour des vestiaires sera, lui, bien validé. Et heureusement, puisque le coup franc de l’Anglais dans la lucarne de Ramsdale est de toute beauté (2-1, 50e). Ce but va requinquer les Blues, qui s’en sortent bien après un contact rugueux de Trevoh Chalobah qui aurait pu offrir un penalty à Newcastle. Sur un long dégagement de Robert Sánchez, João Pedro prend le dessus sur Malick Thiaw et s’en va battre Ramsdale (2-2, 66e).

À ce moment-là, les Magpies se disent qu’un match nul, ce n’est finalement pas si mal. Et pour cause, Chelsea enchaîne les occasions dangereuses, mais Alejandro Garnacho (68e) et Moises Caicedo (81e) ne trouvent pas le cadre. Et finalement, c’est Newcastle qui aurait pu repartir avec les trois points si Anthony Elanga n’avait pas oublié Harvey Barnes et Wissa sur un contre éclair (88e).

Au moins, les supporters de St James’ Park se sont régalés.

