Indonésie : le geste horrible d’un joueur... et la sanction qui va avec

Quatrième division, en Indonésie. Milieu de terrain du PS Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar perd la tête en plein match de football et confond visiblement son sport avec du kickboxing : sûrement énervé par son adversaire, le garçon envoie un coup de pied dans le torse de ce dernier.

An Indonesian footballer has received a lifetime ban for launching a karate-style kick into the chest of an opponent. Footage of the incident during a fourth division fixture has gone viral, with beIN SPORTS reporting that Muhammad Hilmi Gimnastiar, a midfielder for PS Putra… pic.twitter.com/ND4Heyp7EF — Hook (@hookonline_) January 12, 2026

Un geste aussi horrible que dangereux, qui ne passe évidemment pas : alors que la victime doit être envoyée à l’hôpital, son agresseur écope d’un carton rouge logique… Puis, les vraies sanctions tombent : son club rompt le contrat qui liait les deux parties, et la Fédération le suspend à vie. Allez, dehors !

Génération Foot et Académie Mohammed VI : deux académies, une même ambition