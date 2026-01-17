S’abonner au mag
  Indonésie

Indonésie : le geste horrible d’un joueur... et la sanction qui va avec

Indonésie : le geste horrible d’un joueur... et la sanction qui va avec

Quatrième division, en Indonésie. Milieu de terrain du PS Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar perd la tête en plein match de football et confond visiblement son sport avec du kickboxing : sûrement énervé par son adversaire, le garçon envoie un coup de pied dans le torse de ce dernier.

Un geste aussi horrible que dangereux, qui ne passe évidemment pas : alors que la victime doit être envoyée à l’hôpital, son agresseur écope d’un carton rouge logique… Puis, les vraies sanctions tombent : son club rompt le contrat qui liait les deux parties, et la Fédération le suspend à vie. Allez, dehors !

