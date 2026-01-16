En direct : PSG-Lille (0-0)

Hello tout le monde, comment va ?

Est-ce qu'on est prêt pour ce petit PSG-Lille du vendredi soir ?

Au match aller, les titis et les remplaçants parisiens étaient allés accrocher un nul dans le Nord, essentiellement grâce à la rentrée des Avengers venus du banc, alors qu'Ethan Mbappé s'était distingué en égalisant en fin de match.

Grosse soirée en perspective entre deux équipes européennes qui visent le top 4, voire beaucoup mieux ?