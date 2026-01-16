S’abonner au mag
Les Tops et les Flops de PSG-Lille

Par Tom Binet et Julien Faure, au Parc des Princes

Un Ousmane Dembélé de gala, un Lucas Chevalier décisif et un Bradley Barcola qui ne tremble pas au moment de mettre un ballon au fond : le PSG n'a guère tremblé pour venir à bout de Lillois jamais vraiment en mesure de lutter (3-0), à l'image de Berke Özer, impuissant.

Tops

cards-23-24_dembele-alt3-1

Ousmane Dembélé

Pour l’instant, Dembélé 2026 > Dembélé 2025. « Et Ousmane Ballon d’Or ! Et Ousmane Ballon d’Or ! »

cards-23-24_barcola-alt4-1

Bradley Barcola

Toute la tribune Boulogne se préparait déjà à récupérer le ballon, mais elle repartira finalement bredouille.

chevalier-1

Lucas Chevalier

Heureusement qu’il s’était arrêté au départ de l’action, sans quoi il ne serait peut-être pas arriver à temps pour gagner son duel face à Ethan Mbappé.

ethan-mbappe-lottin

Ethan Mbappé Lottin

Un contrôle en porte-manteau comme un message aux supporters parisiens : lâchez-lui la veste !

Flops

Berke-Ozer

Berke Özer

Vous aviez remarqué que si vous mélangiez les lettres de son nom, ça faisait zéro ?

34b05a655d8aec9aeaff910b72e3ad0d-copie

Olivier Giroud

Frustré par les montants, il a décidé de ne plus jouer qu’en remise. Pas pratique pour marquer.

Les poteaux

Une barre et un poteau pour Olivier Giroud, un poteau rentrant pour Ousmane Dembélé. Même ces fichus montants ont choisi le PSG…

