Les Tops et les Flops de PSG-Lille
Un Ousmane Dembélé de gala, un Lucas Chevalier décisif et un Bradley Barcola qui ne tremble pas au moment de mettre un ballon au fond : le PSG n'a guère tremblé pour venir à bout de Lillois jamais vraiment en mesure de lutter (3-0), à l'image de Berke Özer, impuissant.
Tops
Ousmane Dembélé
Pour l’instant, Dembélé 2026 > Dembélé 2025. « Et Ousmane Ballon d’Or ! Et Ousmane Ballon d’Or ! »
Bradley Barcola
Toute la tribune Boulogne se préparait déjà à récupérer le ballon, mais elle repartira finalement bredouille.
Lucas Chevalier
Heureusement qu’il s’était arrêté au départ de l’action, sans quoi il ne serait peut-être pas arriver à temps pour gagner son duel face à Ethan Mbappé.
Ethan Mbappé Lottin
Un contrôle en porte-manteau comme un message aux supporters parisiens : lâchez-lui la veste !
Flops
Berke Özer
Vous aviez remarqué que si vous mélangiez les lettres de son nom, ça faisait zéro ?
Olivier Giroud
Frustré par les montants, il a décidé de ne plus jouer qu’en remise. Pas pratique pour marquer.
Les poteaux
Une barre et un poteau pour Olivier Giroud, un poteau rentrant pour Ousmane Dembélé. Même ces fichus montants ont choisi le PSG…
Par Tom Binet et Julien Faure, au Parc des Princes