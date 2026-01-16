« Un but de playstation » – Parisiens et Lillois sous le charme après le bijou de Dembélé

Le prix Puskas dès le 16 janvier ? Un bijou, quoi qu’il en soit. Alors que l’on jouait la 64e minute de PSG-Lille, le Parc des Princes a eu droit à un véritable instant de magie. Servi plein axe à l’entrée de la surface, Ousmane Dembélé ne peut pas dégainer. Alors le n°10 parisien invente avec un lob génial qui surprend le grand Berke Özer. « Je voulais tirer en une touche mais je rate le contrôle. Je vois le défenseur venir sur moi donc je me mets sur mon pied gauche. Je vois le gardien avancé, j’ai tenté et ça m’a réussi, commentait l’intéressé, tout sourire au micro de Bein Sports après la rencontre. Il y en a quelques uns qui sont beaux mais celui-là est pas mal. »

MAIS QUEL BUT DE DEMBÉLÉ !!! Le Ballon d'Or nous offre un LOB GÉNIAL qui permet au PSG de doubler la mise contre le LOSC ! pic.twitter.com/UQ0qRzYevm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 16, 2026

« C’est la magie d’Ousmane »

Après la rencontre, tous les acteurs du match n’en avaient que pour le coup de génie du Ballon d’Or 2025. « C’est un but incroyable d’un joueur différent. C’est un but de PlayStation !, s’exclamait ainsi Luis Enrique – qui fêtait au passage sa 100e victoire sur le banc parisien –, toujours pour le diffuseur du match. Nous voulons revoir et profiter d’Ousmane, il peut être un leader comme il l’a fait la saison dernière. » Même émerveillement pour Warren Zaïre-Emery, aux premières loges pour apprécier le moment : « C’est la magie d’Ousmane, c’est tout son talent. C’est un joueur extraordinaire, il sait tout faire. Il peut dribbler, marquer, il défend. Quand on l’a, c’est un plaisir de jouer avec lui, il nous apporte beaucoup. »

Un but sur toutes les lèvres dans les coursives du Parc des Princes au coup de sifflet final, y compris celles des Lillois venus s’exprimer en zone mixte. « C’est un but exceptionnel. Tout le monde l’a vu, tout le monde l’a apprécié. On est dégoûté parce qu’on prend un but, mais on ne peut rien faire, regrettait Ayyoub Bouaddi, sourire fataliste en coin. C’est un Ballon d’Or, on sait que c’est un joueur de classe mondiale. » Un but qualifié « d’extraordinaire » dans la foulée par son compère Aïssa Mandi.

Allez, tous en chœur : « Et Ousmane Ballon d’Or ! »

