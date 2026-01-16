Porté par un grand Dembélé, le PSG retrouve la tête contre Lille

Pas de place au doute pour le PSG. Quelques jours après son élimination en Coupe de France, le club de la capitale a remis les pendules à l'heure contre Lille grâce à un magnifique doublé d'Ousmane Dembélé (3-0). Suffisant pour doubler Lens en tête de la Ligue 1, au moins pendant 24h.

Paris Saint-Germain 3-0 Lille

Buts : Dembélé (13e et 64e) et Barcola (90e+2)

Vous n’êtes pas contents ? Dembélé ! Après un début d’année en-dessous de ses standards, le PSG s’en est remis à un immense Ousmane Dembélé pour faire le show contre Lille (3-0). Deux buts, dont un lob somptueux, et une prestation majuscule : le n°10 parisien démarre 2026 comme il avait démarré 2025 : à toute berzingue. Avec cette victoire, les Parisiens retrouvent (provisoirement) un fauteuil qui ne leur appartient plus vraiment depuis quelques semaines : celui de leader.

Les poteaux sont parisiens

À quoi cette soirée aurait-elle bien pu ressembler si Lille avait ouvert le score sur sa première (énorme) opportunité ? On ne le saura jamais, puisqu’après quelques minutes, le lob d’Olivier Giroud s’écrase sur la barre avant que Lucas Chevalier, qui s’était d’abord arrêté, ne revienne remporter son duel devant Ethan Mbappé. De retour dans le XI de départ, le jeune attaquant nordiste tente encore sa chance en angle fermé quelques minutes plus tard, mais contrairement au match aller, il ne refroidira pas son ancien club cette fois. Quatre jours après sa sortie de route en coupe, le PSG n’entend de son côté pas tergiverser et sur un premier ballon intéressant offert à l’entrée de la surface par Vitinha, Oumane Dembélé trouve le trou de souris avec l’aide du poteau (1-0, 13e). « Et Ousmane Ballon d’Or ! » peut une énième fois s’extasier le Parc des Princes devant le nouveau coup de patte de son chouchou. Un coup dur qui ne démoralise pas les Dogues, toujours aussi à l’aise dans leurs sorties de balle. Ngal’ayel Mukau croise trop en pleine surface, Olivier Giroud trouve encore un montant (après avoir contrôlé du bras), et la sérénité parisienne n’est qu’un mirage malgré la possession et les provocations incessantes de Khvicha Kvaratskhelia ou Désiré Doué aux abords de la surface nordiste.

MAIS QUEL BUT DE DEMBÉLÉ !!! Le Ballon d'Or nous offre un LOB GÉNIAL qui permet au PSG de doubler la mise contre le LOSC ! pic.twitter.com/UQ0qRzYevm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 16, 2026

Et Ousmane Ballon d’Or !

La pause va faire disparaître les Lillois sous une pression parisienne de plus en plus grande. Dembélé applaudit le moindre coéquipier venu presser avec lui, et s’il est signalé hors-jeu au moment de mettre Nuno Mendes sur orbite, les Dogues sont sur un fil. Le Portugais est tout proche de le briser d’un missile dont il a le secret, tout comme Doué, dont le festival est interrompu par ce que certains appelleront une faute intelligente d’Hakon Haraldsson alors que tout le stade était déjà debout. Pas la peine de se rassoir, au vu de ce qui va suivre. Un véritable bijou de Dembélé, qui lobe le mètre 91 de Berke Özer depuis l’intérieur de la surface, dans un geste plein de classe et de spontanéité (2-0, 64e). Un délice qui fait hurler de bonheur la porte d’Auteuil, en même temps qu’il enterre les espoirs lillois. La fête est même totale avec un but pour Bradley Barcola, en grande difficulté à la finition ces derniers temps et qui vient parachever le succès des siens après un ballon chipé dans la surface adverse (3-0, 90e+2). De bon augure, avant de rejoindre Lisbonne, où les Rouge et Bleu ont rendez-vous avec le Sporting, mardi soir.

PSG (4-3-3) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Mayulu (Zabarnyi, 46e), Vitinha, Ruiz – Doué (Hernandez, 84e), Dembélé (Ramos, 76e), Kvaratskhelia (Barcola, 62e). Entraîneur : Luis Enrique.

Lille (4-3-3) : Özer – Santos (Meunier, 87e), Mandi, Ngoy, Perraud – Bentaleb, Bouaddi, Mukau (Sahraoui, 77e) – Mbappé (Broholm, 77e), Giroud (Diaoune, 77e), Haraldsson (Correia, 89e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Revivez PSG-Lille (3-0)