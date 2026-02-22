Le FC Barcelone poursuit sa série d’invincibilité face à Levante

Record à battre. Avec cette nouvelle victoire à domicile face à Levante (3-0), le FC Barcelone a engrangé une dix-septième victoire consécutive en Liga face aux Granotes. Dans toute son histoire, le Barça a donc toujours battu le club valencien à domicile en championnat.

16 - FC Barcelona has won all 16 of their home matches against Levante UD in @LaLigaEN, a record for home matches with a 100% win rate by any team against a single opponent in the history of the competition. Habit. pic.twitter.com/LecIwiWGKb — OptaJose (@OptaJose) February 22, 2026

Les Granotes sont bien les adversaires favoris des Blaugrana, puisqu’avec ce nouveau succès ce dimanche après-midi, les Catalans conservent leur record qui s’élève donc à 100% de victoire, à domicile et en Liga, face à cet adversaire.

L’invincibilité pourrait même se poursuivre la saison prochaine si Levante ne parvient pas à se maintenir.

