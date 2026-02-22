Et le Pokémon préféré de Lamine Yamal est...

Perdu, ce n’était pas Ronflex !

À défaut de se livrer en longueur sur son art, sa vie et son œuvre ou d’embaucher des nains pour son anniversaire, Lamine Yamal a récemment décidé de montrer l’intérieur de son Pokédex au magazine de L’Équipe. Un témoignage renversant ? On n’ira pas jusque-là. Mais cela aura au moins permis de savoir que le prodige du Barça a eu une enfance normale où, comme des millions de gamins, il échangeait des cartes à la récré et a rapidement été fasciné par la création de Satoshi Tajiri.

Pour ce qui est du Pokémon préféré de Yamal, il s’agit de Zygarde.Un Pokémon légendaire issu de la sixième génération du jeu de type Dragon et Sol. Il « inspire » Lamine Yamal pour son côté « calme mais puissant, et toujours en évolution », à tel point que Yamal aime « penser qu’ils ont certaines choses en commun ». Tout simplement inspirant.

Lamine Yamal revealed his favorite pokemon is Zygarde for its strength and says Zygarde « has many ways to overcome his opponents, » pic.twitter.com/7kLGChxADE — Hidden Power Podcast (@HiddenPowerPod) February 9, 2026

À bientôt pour un nouvel épisode des passions de Lamine Yamal !

