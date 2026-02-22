S’abonner au mag
Et le Pokémon préféré de Lamine Yamal est...

Perdu, ce n’était pas Ronflex !

À défaut de se livrer en longueur sur son art, sa vie et son œuvre ou d’embaucher des nains pour son anniversaire, Lamine Yamal a récemment décidé de montrer l’intérieur de son Pokédex au magazine de L’Équipe. Un témoignage renversant ? On n’ira pas jusque-là. Mais cela aura au moins permis de savoir que le prodige du Barça a eu une enfance normale où, comme des millions de gamins, il échangeait des cartes à la récré et a rapidement été fasciné par la création de Satoshi Tajiri.

Pour ce qui est du Pokémon préféré de Yamal, il s’agit de Zygarde.Un Pokémon légendaire issu de la sixième génération du jeu de type Dragon et Sol. Il « inspire » Lamine Yamal pour son côté « calme mais puissant, et toujours en évolution », à tel point que Yamal aime « penser qu’ils ont certaines choses en commun ». Tout simplement inspirant.

À bientôt pour un nouvel épisode des passions de Lamine Yamal !

Un candidat à la présidence du Barça promet le recrutement de Harry Kane

