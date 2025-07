Lamine Yamal accusé d’avoir embauché des nains pour son anniversaire

Pas le meilleur des passages à la majorité.

Lamine Yamal fêtait ses 18 ans ce dimanche, et le voilà qui se retrouve au cœur d’une polémique. Le jeune attaquant du FC Barcelone aurait embauché des personnes atteintes de nanisme pour animer la fête, ce qui a provoqué la colère de l’Association des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE).

Cette dernière a publié un communiqué pour dénoncer la situation : « Lors de l’anniversaire du jeune footballeur, figure emblématique du sport espagnol, des personnes atteintes de nanisme ont été recrutées uniquement à des fins de divertissement et de promotion, peut-on y lire. L’ADEE considère ce type de pratique intolérable, car elle perpétue les stéréotypes, alimente la discrimination et porte atteinte à l’image et aux droits des personnes atteintes d’achondroplasie ou d’autres dysplasies squelettiques, ainsi qu’à toutes les personnes handicapées. »

L’association affirme également qu’elle s’apprête à engager des actions « juridiques et sociales », rappelant que la loi espagnole interdit « les spectacles ou activités récréatives dans lesquels des personnes handicapées ou d’autres circonstances sont utilisées pour provoquer la moquerie, le ridicule ou la dérision du public d’une manière contraire au respect dû à la dignité humaine ».

