Roberto Carlos opéré du cœur en urgence

Grosse alerte pour Roberto Carlos.

L’ancien latéral du Real Madrid a été hospitalisé en urgence à São Paulo, après la détection d’un problème cardiaque lors d’examens médicaux. Venu à l’hôpital pour un simple contrôle à la jambe, le Brésilien a passé une IRM complète qui a révélé une insuffisance cardiaque importante.

Résultat : intervention chirurgicale immédiate, avec pose d’un cathéter. Prévue pour une quarantaine de minutes, l’opération a finalement duré près de trois heures en raison d’une complication survenue pendant l’intervention.

Hors de danger, mais sous surveillance

Plus de peur que de mal, finalement. Selon AS, Roberto Carlos est hors de danger et restera 48 heures en observation par précaution. L’intéressé a lui-même tenu à rassurer : « Je vais bien maintenant », a-t-il confié au quotidien madrilène. En vacances au Brésil avec sa famille, l’ancien international (125 sélections) avait prévu à l’origine de se faire retirer un caillot de sang à la jambe.

L’auteur du plus grand coup franc de l’histoire va bien, c’est l’essentiel.

Les 50 plus grandes sélections africaines de l’histoire (3e) : Côte d’Ivoire 2006

