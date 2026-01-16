Le rappeur Georgio était fan de Ronnie pour ses dents en avant

« Un jour, j’ai rencontré Ronnie et depuis je vous emmerde. » Dans une vidéo pour Dégaine où il revient sur ses punchlines de foot, le rappeur Georgio explique s’être pris de passion pour Ronaldinho pour une autre raison que ses dribbles : ses dents du bonheur. « J’étais petit, je kiffais Ronnie et ses flip-flap », chante-t-il dans son titre Près du feu sorti en 2021. Ses flip-flap oui, mais aussi sa célèbre dentition, marque de fabrique du Brésilien.

Un modèle pour assumer ses complexes

Jusqu’à faire de Ronaldinho une figure d’identification et un de ses joueurs préférés. « J’étais content de voir un joueur aussi technique, aussi beau à voir jouer, avec les dents en avant. Moi, on me vannait pour ça, ça me faisait plaisir de voir qu’il n’y avait pas que moi, il y avait aussi des personnes hyper fortes et hyper célèbres comme ça. »

Quelle erreur, ce changement de dents !

Roberto Carlos opéré du cœur en urgence