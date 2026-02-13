S’abonner au mag
Carlo Ancelotti devrait prolonger avec le Brésil jusqu’en 2030

Déjà sous le charme. À quelques mois du Mondial 2026, la Fédération brésilienne souhaite installer Carlo Ancelotti dans la durée. Actuellement sous contrat jusqu’en 2026, soit après la Coupe du monde, Don Carlo devrait prolonger quelque soit le parcours de la Seleção cet été.

Selon les informations de The Athletic, le technicien italien pourrait prochainement rempiler pour quatre ans avec le Brésil, étirant ainsi son mandat jusqu’en 2030. Si les détails du contrat restent à finaliser, le principe d’une prolongation de quatre ans serait déjà acquis.

Tout reste à faire

Depuis son arrivée sur le banc brésilien en juin 2025, Carlo Ancelotti a dirigé huit rencontres des quintuples champions du monde, pour un bilan mitigé de quatre victoires, deux nuls et autant de défaites (dont un amical renversant face au Japon, en octobre). En Amérique, le Brésil affrontera le Maroc, Haïti et l’Écosse.

On attend de voir.

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

