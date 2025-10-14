Le Japon renverse le Brésil en match amical

La Seleção fait tourner, et se fait retourner.

Après une large victoire face à la Corée du Sud (5-0) vendredi dernier, le Brésil affrontait le Japon en match amical au stade Ajinomoto de Tokyo. Et tout a bien commencé pour les copains de Lucas Paqueta, malgré un turnover important, surtout en défense. Paulo Henrique, sur une superbe passe au ras du sol de Bruno Guimarães (0-1, 26e), puis Martinelli (0-2, 32e) ont inscrit deux buts coup sur coup, permettant à leur équipe de faire la course en tête à la mi-temps.

Les Japonais de France se portent bien

Mais le Japon n’est pas du genre à baisser les bras facilement, bien au contraire. Au retour des vestiaires, les Samouraïs bleus marquent rapidement grâce au Monégasque Minamino, suite à une grosse erreur défensive de Fabricio Bruno (1-2, 52e), avant d’égaliser juste après l’heure de jeu, sur un centre de Junya Ito venu de la droite, parfaitement conclu par son ancien coéquipier du Stade de Reims Keito Nakamura (2-2, 62e). L’attaquant du Feyenoord Rotterdam Ayase Ueda a conclu cette remontée folle à vingt minutes du terme, sur corner (3-2, 72e).

Cette rencontre devrait permettre à Carlo Ancelotti d’affiner son groupe, lui qui est à la tête de la sélection depuis seulement six matchs. Une volonté pour lui de faire des tests, avant sa liste finale pour la Coupe du monde dans quelques mois.

Avec un retour de Neymar ?

