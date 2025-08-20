S’abonner au mag
  • International
  • Brésil

Et si Neymar faisait son retour avec le Brésil de Carlo Ancelotti ?

ARM
Et si Neymar faisait son retour avec le Brésil de Carlo Ancelotti ?

Le retour du prince ?

Carlo Ancelotti a récemment transmis à la FIFA une liste préliminaire de joueurs convoqués avec la sélection brésilienne pour les matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Si le nom de Vinícius Jr. y est absent, notamment dû à sa suspension face au Chili, celui de Neymar y figure bien, selon les informations de Globo Esporte. Un joli lot de consolation pour celui qui n’avait pas été sélectionné avec le Brésil depuis octobre 2023.

Réponse le 25 août

Neymar traverse actuellement une période compliquée avec Santos, qui vient de subir une humiliation contre le Vasco da Gama (0-6) dimanche dernier. « Les supporters ont le droit d’insulter et de maudire les gens aujourd’hui. C’est inacceptable. J’ai honte », avait déclaré l’ancien Parisien aux journalistes après la rencontre.

À défaut d’enchaîner les victoires, le Brésilien de 33 ans enchaîne les matchs de championnat et c’est assez pour faire lever un sourcil à Carlo Ancelotti. L’annonce de la liste aura lieu le 25 août prochain. On serait tentés de dire que le match de dimanche face à Bahia sera décisif pour confirmer son retour, mais Neymar est suspendu pour la rencontre.

Comme il dit : 1% de chance, 99% de foi.

Carlo Ancelotti ne devrait pas convoquer Vinícius Júnior avec le Brésil en septembre

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Et l'OM resta l'OM
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille (1-0)
Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
56
93

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine