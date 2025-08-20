Et si Neymar faisait son retour avec le Brésil de Carlo Ancelotti ?

Le retour du prince ?

Carlo Ancelotti a récemment transmis à la FIFA une liste préliminaire de joueurs convoqués avec la sélection brésilienne pour les matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Si le nom de Vinícius Jr. y est absent, notamment dû à sa suspension face au Chili, celui de Neymar y figure bien, selon les informations de Globo Esporte. Un joli lot de consolation pour celui qui n’avait pas été sélectionné avec le Brésil depuis octobre 2023.

Réponse le 25 août

Neymar traverse actuellement une période compliquée avec Santos, qui vient de subir une humiliation contre le Vasco da Gama (0-6) dimanche dernier. « Les supporters ont le droit d’insulter et de maudire les gens aujourd’hui. C’est inacceptable. J’ai honte », avait déclaré l’ancien Parisien aux journalistes après la rencontre.

À défaut d’enchaîner les victoires, le Brésilien de 33 ans enchaîne les matchs de championnat et c’est assez pour faire lever un sourcil à Carlo Ancelotti. L’annonce de la liste aura lieu le 25 août prochain. On serait tentés de dire que le match de dimanche face à Bahia sera décisif pour confirmer son retour, mais Neymar est suspendu pour la rencontre.

Comme il dit : 1% de chance, 99% de foi.

Carlo Ancelotti ne devrait pas convoquer Vinícius Júnior avec le Brésil en septembre