S’abonner au mag
  • Brasileirão
  • J20
  • Santos-Vasco da Gama (0-6)

Neymar réconforté par son fils après l’humiliation subie par Santos

ARM
Neymar réconforté par son fils après l’humiliation subie par Santos

Comme dirait Vin Diesel : l’important, c’est la famille.

Neymar a subi un lourd revers avec la défaite 0-6 de Santos face au Vasco de Gama. « Les supporters ont le droit d’insulter et de maudire les gens aujourd’hui. C’est inacceptable. J’ai honte, a même lâché le Brésilien après la rencontre face à la presse. Je n’avais jamais rien vécu de tel de ma vie ».

Le réconfort du fiston

Visiblement au fond du trou après l’énième défaite de son équipe (qui s’approche dangereusement de la zone rouge), Neymar peut néanmoins compter sur son fils aîné, David Lucca, pour lui remonter le moral.

Dans sa story Instagram, l’ancien du PSG partage le message reçu de la part de son fils : « Papa. Je sais qu’aujourd’hui a été une journée difficile pour toi et pour nous, mais je voulais que tu saches que dans ces moments difficiles, et quand personne n’est à tes côtés, je serai toujours là pour toi.» Jusqu’ici, c’est plutôt mignon.

Dans son long paragraphe, il ajoute : « N’abandonnez jamais votre plus grand rêve pour des gens qui ne vous connaissent même pas, car vous en êtes capable. Ne considérez pas la défaite d’aujourd’hui comme un échec ; servez-vous en plutôt comme une motivation pour toujours être meilleur qu’hier. »

Encore un futur coach en développement personnel.

Santos et Neymar humiliés par le Vasco da Gama de Coutinho

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine