Neymar réconforté par son fils après l’humiliation subie par Santos

Comme dirait Vin Diesel : l’important, c’est la famille.

Neymar a subi un lourd revers avec la défaite 0-6 de Santos face au Vasco de Gama. « Les supporters ont le droit d’insulter et de maudire les gens aujourd’hui. C’est inacceptable. J’ai honte, a même lâché le Brésilien après la rencontre face à la presse. Je n’avais jamais rien vécu de tel de ma vie ».

Le réconfort du fiston

Visiblement au fond du trou après l’énième défaite de son équipe (qui s’approche dangereusement de la zone rouge), Neymar peut néanmoins compter sur son fils aîné, David Lucca, pour lui remonter le moral.

Neymar chora após Santos 0 x 6 Vasco. pic.twitter.com/KaRa9LAz3U — ge (@geglobo) August 17, 2025

Dans sa story Instagram, l’ancien du PSG partage le message reçu de la part de son fils : « Papa. Je sais qu’aujourd’hui a été une journée difficile pour toi et pour nous, mais je voulais que tu saches que dans ces moments difficiles, et quand personne n’est à tes côtés, je serai toujours là pour toi. » Jusqu’ici, c’est plutôt mignon.

Dans son long paragraphe, il ajoute : « N’abandonnez jamais votre plus grand rêve pour des gens qui ne vous connaissent même pas, car vous en êtes capable. Ne considérez pas la défaite d’aujourd’hui comme un échec ; servez-vous en plutôt comme une motivation pour toujours être meilleur qu’hier. »

Encore un futur coach en développement personnel.

