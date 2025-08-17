Santos et Neymar humiliés par le Vasco da Gama de Coutinho

La descente aux enfers.

Opposé au Vasco da Gama ce dimanche, le Santos de Neymar a totalement sombré, concédant une très lourde défaite (0-6). Une rencontre entre mal classés du championnat brésilien lors de laquelle Philippe Coutinho a inscrit un doublé en début de seconde période, dont un joli piqué pour le cinquième but de la soirée. Surtout avec ce résultat, l’équipe de l’ancien parisien voit son adversaire du jour recoller et ne compte plus que deux petits points d’avance sur la zone de relégation.

Neymar chora após Santos 0 x 6 Vasco. pic.twitter.com/KaRa9LAz3U — ge (@geglobo) August 17, 2025

Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao est apparu très touché à l’issue de la rencontre. En pleurs, il est resté longuement assis sur la pelouse, la tête entre les mains. « C’était de la merde. C’est une honte », a-t-il ensuite lâché devant la presse brésilienne. Depuis son retour au sein du club qui l’a vu exploser à la face du monde, en janvier dernier, l’ancien parisien ne cesse d’enchaîne les désillusions, lui qui sera en plus suspendu au prochain match après un avertissement reçu pour… contestation.

Au moins, il est sûr de rester à flots cette fois, en cas de nouveau naufrage.

