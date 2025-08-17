S’abonner au mag
  • Brasileirão
  • J20
  • Santos-Vasco da Gama (0-6)

Santos et Neymar humiliés par le Vasco da Gama de Coutinho

TB
Santos et Neymar humiliés par le Vasco da Gama de Coutinho

La descente aux enfers.

Opposé au Vasco da Gama ce dimanche, le Santos de Neymar a totalement sombré, concédant une très lourde défaite (0-6). Une rencontre entre mal classés du championnat brésilien lors de laquelle Philippe Coutinho a inscrit un doublé en début de seconde période, dont un joli piqué pour le cinquième but de la soirée. Surtout avec ce résultat, l’équipe de l’ancien parisien voit son adversaire du jour recoller et ne compte plus que deux petits points d’avance sur la zone de relégation.

Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao est apparu très touché à l’issue de la rencontre. En pleurs, il est resté longuement assis sur la pelouse, la tête entre les mains. « C’était de la merde. C’est une honte », a-t-il ensuite lâché devant la presse brésilienne. Depuis son retour au sein du club qui l’a vu exploser à la face du monde, en janvier dernier, l’ancien parisien ne cesse d’enchaîne les désillusions, lui qui sera en plus suspendu au prochain match après un avertissement reçu pour… contestation.

Au moins, il est sûr de rester à flots cette fois, en cas de nouveau naufrage.

L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
01
Revivez Nantes-PSG (0-1)
  • Ligue 1
  • J1
  • Nantes-PSG
Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Nantes-PSG (0-1)
Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine