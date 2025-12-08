S’abonner au mag
Neymar a pris une grande décision en vue du Mondial 2026

CM
Un genou à sauver.

Après s’être blessé au ménisque gauche, avoir joué contre l’avis médical (et même planté un triplé), Neymar a fini par annoncer ce dimanche soir qu’il allait se faire opérer.

Titulaire contre Cruzeiro, le numéro 10 est allé au bout des 90 minutes, malgré la douleur (et le ménisque qu’on imagine dans un sale état), guidant Santos hors de la zone rouge. « C’est un soulagement. […] La relégation ? Ça ne peut pas arriver à Santos », s’est-il félicité après le match, alors qu’il a inscrit cinq buts lors des quatre dernières rencontres.

Objectif Mondial 2026

« Il est temps pour moi de faire le vide, d’oublier le football pendant une dizaine de jours, car j’en ai besoin. J’ai besoin d’une remise à zéro complète, a-t-il glissé à GE TV. Ensuite, je subirai l’opération nécessaire et je me concentrerai entièrement sur ma dernière mission : la Coupe du monde. » Carlo Ancelotti, lui, reste prudent, mais laisse la porte entrouverte : si le Brésilien « est bien et meilleur qu’un autre », il sera du voyage.

Il faut dire que cette saison n’a pas été de tout repos pour le corps du milieu offensif : cuisse gauche en mars, ischio-jambiers en avril, quadriceps de la cuisse droite en septembre et ménisque en novembre : Neymar a passé 125 jours à l’infirmerie en 2025, ratant 18 matchs de Santos.

100% miraculé.

Neymar finit sur une bonne note

CM

