Encore une nuit où Neymar est le personnage principal

Encore une nuit où Neymar est le personnage principal

De héros à zéro.

Encore un soir où Neymar fait parler de lui, et pas qu’en bien. Alors que Santos est en grande difficulté dans le championnat brésilien, avec seulement un point d’avance sur le premier barragiste, le club basé dans l’État de São Paulo a une nouvelle fois perdu des points dans la nuit de mercredi à jeudi.

Accrochés par Mirassol sur sa pelouse (1-1), les coéquipiers de Neymar avaient pourtant bien commencé. Titulaire pour la troisième fois d’affilée, la légende du club brésilien ouvre le score rapidement (4e), en un contre un face au gardien, son premier but depuis le mois d’août.

Le péno est pour lui

Mais la suite est moins positive. Encore sur le terrain à l’heure de jeu, il fauche volontairement la jambe d’appui du latéral adverse Reinaldo (60e), dans sa surface, concédant un penalty. Ce dernier égalise, et permet aux siens d’accrocher le match nul.

À l’issue de la rencontre, Neymar a publié un message sur Instagram, pour s’excuser, stratégie désormais traditionnelle chez les joueurs de foot. « Nous avons affronté l’une des meilleures équipes du championnat (4e). Nous avons tout donné pour remporter la victoire. […] Désolé pour le penalty… il y a tellement de critères différents que je ne sais même pas quoi dire, il faut juste l’accepter. Le combat continue, allez Santos ! »

Honnêteté ou mauvaise foi, chacun se fait son opinion.

Les Neymar rachètent la marque Pelé contre une belle petite somme

CDB

