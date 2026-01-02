- Espagne
- Athletic Club
Ernesto Valverde recadre Iñaki Williams après ses critiques de la Supercoupe d’Espagne
Donner un avis légitime et se faire taper sur les doigts.
Quelques jours après que le capitaine de Bilbao Iñaki Williams a affirmé que jouer la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite, « c’était de la merde », son entraîneur Ernesto Valverde a tenu à rectifier le tir.
« Pour nous, aller en Arabie saoudite, c’est prestigieux »
En conférence de presse ce vendredi, le coach des Basques a montré son franc désaccord avec les propos de son capitaine : « Pour nous, aller en Arabie saoudite, c’est prestigieux. Nous avons la possibilité de remporter un titre, et notre club est rémunéré pour ce déplacement. » L’Athletic Club doit jouer sa demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone, mercredi prochain à Djeddah.
😳 Ernesto Valverde, míster del Athletic Club, 'corrige' a Iñaki Williams tras sus palabras sobre la Supercopa. 🗣️ "No se si estuvo acertado. Para nosotros, ir a Arabia supone prestigio. Tenemos que ser respetuosos". 📹 @evelascojr https://t.co/4DuprIah65 pic.twitter.com/yeSL0UQciK— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 2, 2026
Si Valverde a pris en considération la situation personnelle d’Iñaki Williams, papa depuis quelques jours et donc peu enthousiaste à l’idée d’un déplacement au Moyen-Orient, il a affirmé son opposition sur la forme : « Quel que soit le format, je trouve qu’Iñaki a manqué de tact. Certes, la naissance de son fils peut le perturber davantage, mais je pense qu’il faut peser ses mots. »
CMF