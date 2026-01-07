- Supercoupe d’Espagne
La manita pour le Barça, qui étrille l’Athletic Club
Barcelone 5-0 Athletic Club
Buts : F.Torres (22e), Fermín (30e), Bardghji (34e) et Raphinha (38e et 52e) pour le Barça
Ce Barça-là fait peur à tout le monde.
Cette saison, le FC Barcelone a déjà trouvé sa proie favorite : l’Athletic Club. Opposée aux Basques en demies d’une Supercoupe d’Espagne de nouveau délocalisée au Moyen-Orient (cette fois-ci à Djeddah, en Arabie saoudite), la bande de Hansi Flick n’en a fait qu’une bouchée. Une manita infligée à Bilbao plus tard (5-0), le Barça accède à la finale et peut patiemment attendre jeudi soir pour savoir s’il affrontera l’un des deux clubs de Madrid.
Ce mercredi soir, au stade du Roi-Abdallah, résidence habituelle de l’Al-Ittihad de Karim Benzema, les Barcelonais n’ont mis qu’une mi-temps pour mettre fin à tout suspense. Par quatre fois dans le premier acte, Ferran Torres, Fermín, Roony Bardghji et Raphinha ont trouvé la faille, la plupart du temps sur des actions collectives rondement menées.
En seconde période, Raphinha s’est même donné le luxe de s’offrir un doublé et de saler un peu plus l’addition. Les pauvres joueurs de Bilbao ont été paumés tout le match, eux qui ont déjà encaissé neuf buts de leurs adversaires du soir cette saison (après la défaite 4-0 au Camp Nou en championnat, le 22 novembre dernier, ce qui fait un total de 9-0 pour le Barça sur les deux rencontres).
Et si on assistait à nouveau à cette masterclass ?
FC Barcelone (4-2-3-1) : Garcia – Koundé, Cubarsí, Garcia, Balde (Martin, 64e) – Pedri (Olmo, 72e), De Jong (Bernal, 64e), Bardghji (Yamal, 72e), Raphinha (Rashford, 65e), Fermín – F.Torres. Entraîneur : Hansi Flick
Athletic Club (4-2-3-1) : Simon – Areso, Vivian, Paredes, Boiro (Lekue, 57e) – Jauregizar, Rego (Sánchez, 61e) – Berenguer, Sancet (Ruiz de Galarreta, 54e), Navarro (Gómez, 54e) – Williams (Guruzeta, 54e). Entraîneur : Ernesto ValverdeLe FC Barcelone rejoint le Real Madrid en tête de la Liga
