  • La Liga
  • J13
  • Barça-Bilbao (4-0)

Le FC Barcelone rejoint le Real Madrid en tête de la Liga

FC Barcelone 4-0 Athletic Bilbao

Buts : Lewandowski (5e), Torres (45e+3, 90e+1), Lopez (48e) pour le Barça

Retrouvailles réussies.

C’est un FC Barcelone au parfum national qui s’est imposé face à Bilbao sur la pelouse de son antre historique et remonte provisoirement en tête du classement. Pour le grand come-back au Camp Nou après deux ans et demi d’exil, Hansi Flick a en effet aligné neuf joueurs espagnols au coup d’envoi, une première depuis 2014. Pourtant, c’est un Polonais qui va faire sauter le verrou basque en premier. Il ne faut que cinq minutes à Robert Lewandowski pour tromper Unai Simon et inscrire, du gauche, son huitième but en championnat cette saison, le tout premier dans le nouveau Camp Nou, dont le nom est désormais associé à une plateforme de streaming suédoise célèbre pour excessivement mal rémunérer ses artistes. En tout cas, vachement moins bien que les artistes présents sur la pelouse catalane.

Dominants dans le jeu, les Blaugranas éteignent la timide rébellion de Bilbao par un break signé Ferran Torres dans le temps additionnel du premier acte, puis un nouveau clou enfoncé par Fermin Lopez dès le retour des vestiaires. Sans pitié, le FC Barcelone enchaîne un 33e match en ayant marqué au moins un but, sa meilleure série depuis six ans. Définitivement pas le jour de l’Athletic qui terminera une demi-heure à dix après l’expulsion d’Ohian Sancet pour un geste d’humeur sur Lopez. Mais au lieu de temporiser, les locaux continuent de presser et ça finit par payer. A l’image de son premier pion, Torres se montre de nouveau décisif dans le temps additionnel et voit son doublé validé par la VAR malgré un soupçon de hors-jeu. Avec ce 23e but à son actif, il est tout simplement le meilleur buteur espagnol de l’année 2025.

Autant de bonnes nouvelles d’un coup qui pourraient être gâchées par un succès du Real ce dimanche à Elche, c’est moche.

La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)

