Walid Regragui a eu peur contre la Tanzanie

TB
Walid Regragui a eu peur contre la Tanzanie

Avertissement sans frais.

Pas totalement dans son assiette, le Maroc a assuré l’essentiel face à la Tanzanie en se qualifiant pour les quarts de finale de la CAN, disputée à domicile. « Ça a été un match difficile, on n’a pas été à notre niveau. Surtout en première période, a reconnu après coup le sélectionneur Walid Regragui. On a perdu 45 minutes, avec beaucoup de déchet technique, de stress. On n’est pas entrés dans le match, on aurait pu se faire surprendre. »

Heureusement pour les Lions de l’Atlas, ils n’ont jamais cédé. Avant de finalement faire la différence à l’heure de jeu. « Après on a accéléré, on a eu beaucoup de situations, on tape la barre, on a des situations avec Ayoub (El Kaabi, NDLR), mais on ne marque pas, on commence à douter, a poursuivi Regragui. On a marqué au meilleur des moments. Mais c’est bien, c’est un bon match pour nous faire entrer dans les matchs à élimination directe. »

Une expérience à ne pas reproduire face au Mali.

TB

